ХАМАС подтвердил гибель пяти лидеров, включая «замаскированного представителя» — Fox News
Киев • УНН
Радикальная палестинская группировка ХАМАС подтвердила гибель пяти лидеров, включая "замаскированного представителя". Это стало серьезным ударом по террористической группе, сообщает УНН со ссылкой на Fox News.
Детали
В заявлении, опубликованном в понедельник вооруженным крылом группировки, Бригадами Изз ад-Дин аль-Кассам, ХАМАС сообщил, что Мохаммед аль-Синвар, брат бывшего лидера ХАМАС Яхья аль-Синвара, был убит во время военных операций Израиля в Секторе Газа.
Также ХАМАС подтвердил смерть Абу Обейды, многолетнего маскированного представителя бригад Аль-Кассам. Во время войны он стал публичным лицом военного крыла группировки.
В своем объявлении ХАМАС впервые раскрыл, что его настоящее имя было Худхайфа Самир Абдулла аль-Кахлут. Согласно заявлению Израиля, Абу Обейда был убит во время израильского удара по городу Газа в конце августа.
Хотя Израиль ранее уже объявил о его смерти, объявление ХАМАС стало первым официальным подтверждением со стороны группировки.
ХАМАС также подтвердил гибель Мохаммеда Шабана, руководителя бригады "Рафах", и Хакама аль-Иссы, опытного командира и одного из основателей бригад "Аль-Кассам".
Израиль сообщил, что оба мужчины погибли в результате отдельных авиаударов в Газе в начале этого года, причем аль-Исса погиб во время атак на район Сабра в городе Газа.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС должен разоружиться перед переходом ко второму этапу прекращения огня.