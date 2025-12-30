$42.220.15
ХАМАС подтвердил гибель пяти лидеров, включая «замаскированного представителя» — Fox News

Киев • УНН

 • 476 просмотра

Радикальная палестинская группировка ХАМАС подтвердила гибель пяти лидеров, среди которых Мохаммед аль-Синвар и Абу Обейды. Это произошло во время военных операций Израиля в Секторе Газа. ХАМАС впервые раскрыл настоящее имя Абу Обейды — Худхайфа Самир Абдулла аль-Кахлут.

ХАМАС подтвердил гибель пяти лидеров, включая «замаскированного представителя» — Fox News

Радикальная палестинская группировка ХАМАС подтвердила гибель пяти лидеров, включая "замаскированного представителя". Это стало серьезным ударом по террористической группе, сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

В заявлении, опубликованном в понедельник вооруженным крылом группировки, Бригадами Изз ад-Дин аль-Кассам, ХАМАС сообщил, что Мохаммед аль-Синвар, брат бывшего лидера ХАМАС Яхья аль-Синвара, был убит во время военных операций Израиля в Секторе Газа.

Также ХАМАС подтвердил смерть Абу Обейды, многолетнего маскированного представителя бригад Аль-Кассам. Во время войны он стал публичным лицом военного крыла группировки.

В своем объявлении ХАМАС впервые раскрыл, что его настоящее имя было Худхайфа Самир Абдулла аль-Кахлут. Согласно заявлению Израиля, Абу Обейда был убит во время израильского удара по городу Газа в конце августа.

Хотя Израиль ранее уже объявил о его смерти, объявление ХАМАС стало первым официальным подтверждением со стороны группировки.

ХАМАС также подтвердил гибель Мохаммеда Шабана, руководителя бригады "Рафах", и Хакама аль-Иссы, опытного командира и одного из основателей бригад "Аль-Кассам".

Израиль сообщил, что оба мужчины погибли в результате отдельных авиаударов в Газе в начале этого года, причем аль-Исса погиб во время атак на район Сабра в городе Газа.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС должен разоружиться перед переходом ко второму этапу прекращения огня.

Евгений Устименко

