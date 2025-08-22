$41.220.16
Голод распространяется по Газе: сотни тысяч людей на грани выживания

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Глобальная система IPC подтвердила признаки голода в Газе, где более 514 тысяч человек страдают от критической нехватки еды. К концу сентября эта цифра может вырасти до 641 тысячи человек, несмотря на отрицания Израиля.

Голод распространяется по Газе: сотни тысяч людей на грани выживания

Глобальная система мониторинга продовольственной безопасности IPC впервые официально подтвердила признаки голода в секторе Газа. По ее данным, уже сейчас более 514 тысяч человек – почти четверть населения анклава – страдают от критической нехватки еды. К концу сентября эта цифра может вырасти до 641 тысячи человек, из которых значительная часть проживает в наиболее пострадавших регионах – городе Газа, Дейр-эль-Бала и Хан-Юнисе.

Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Эксперты объясняют: чтобы регион был официально признан переживающим голод, должен выполняться ряд критериев – по меньшей мере 20% населения в состоянии острой нехватки еды, каждый третий ребенок должен быть истощен от недоедания, а уровень смертности достигать двух случаев на каждые 10 тысяч человек ежедневно.

В Газе эти показатели еще не превышены, однако гуманитарные организации предупреждают: условия уже соответствуют определению "голодание, нищета и смерть".

ООН, Великобритания, Канада, Австралия и ряд европейских государств заявили, что кризис достиг "невероятных масштабов". Генсек ООН Антониу Гутерриш еще раньше называл ситуацию "эпической гуманитарной катастрофой".

В то же время Израиль, который контролирует доступ к Газе, отвергает эти обвинения. Израильское военное агентство COGAT заявляет, что сообщения о голоде являются "фальшивой кампанией" ХАМАС и ООН. Там настаивают, что гуманитарная помощь поступает, но ее перехватывают боевики, чего ХАМАС категорически не признает.

Это уже пятый случай за последние 14 лет, когда IPC признает наличие условий голода в мире. Ранее подобные ситуации фиксировались в Сомали, Южном Судане и Судане.

По данным опроса Reuters/Ipsos, 65% американцев считают, что США должны помогать голодающим в Газе, несмотря на то, что президент Дональд Трамп недавно заявил об обратном, что вызвало противоречия внутри его партии.

Война между Израилем и ХАМАС продолжается с 7 октября 2023 года. С начала боевых действий, по данным Минздрава Газы, погибли более 62 тысяч палестинцев. Международные посредники из США, Катара и Египта до сих пор пытаются договориться об урегулировании конфликта.

Напомним

Израиль возобновит переговоры с ХАМАС об освобождении заложников, но наступление на Газу продолжится. ЦАХАЛ призывает медиков и международные организации эвакуироваться на юг Газы.

20 августа армия обороны Израиля начала наступление на город Газа, контролируя его окрестности. ЦАХАЛ планирует призвать 80 тысяч резервистов для операции.

Степан Гафтко

