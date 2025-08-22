$41.220.16
Ексклюзив
09:34 • 1530 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 4248 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 3838 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
05:52 • 10351 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 20008 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 39465 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 36782 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 46353 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 24485 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 36019 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Голод шириться Газою: сотні тисяч людей на межі виживання

Київ • УНН

 • 728 перегляди

Глобальна система IPC підтвердила ознаки голоду в Газі, де понад 514 тисяч людей страждають від критичної нестачі їжі. До кінця вересня ця цифра може зрости до 641 тисячі осіб, попри заперечення Ізраїлю.

Голод шириться Газою: сотні тисяч людей на межі виживання

Глобальна система моніторингу продовольчої безпеки IPC вперше офіційно підтвердила ознаки голоду в секторі Гази. За її даними, вже зараз понад 514 тисяч людей – майже чверть населення анклаву – страждають від критичної нестачі їжі. До кінця вересня ця цифра може зрости до 641 тисячі осіб, із яких значна частина мешкає у найбільш постраждалих регіонах – місті Газа, Дейр-ель-Бала та Хан-Юнісі.

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Експерти пояснюють: щоб регіон був офіційно визнаний таким, що переживає голод, має виконуватися низка критеріїв – щонайменше 20% населення у стані гострої нестачі їжі, кожна третя дитина має бути виснаженою від недоїдання, а рівень смертності досягати двох випадків на кожні 10 тисяч осіб щодня.

У Газі ці показники ще не перевищені, однак гуманітарні організації попереджають: умови вже відповідають визначенню "голодування, злидні та смерть".

ООН, Велика Британія, Канада, Австралія та низка європейських держав заявили, що криза сягнула "неймовірних масштабів". Генсек ООН Антоніу Гутерріш ще раніше називав ситуацію "епічною гуманітарною катастрофою".

Водночас Ізраїль, який контролює доступ до Гази, відкидає ці звинувачення. Ізраїльське військове агентство COGAT заявляє, що повідомлення про голод є "фальшивою кампанією" ХАМАС та ООН. Там наполягають, що гуманітарна допомога надходить, але її перехоплюють бойовики, чого ХАМАС категорично не визнає.

Це вже п’ятий випадок за останні 14 років, коли IPC визнає наявність умов голоду у світі. Раніше подібні ситуації фіксувалися в Сомалі, Південному Судані та Судані.

За даними опитування Reuters/Ipsos, 65% американців вважають, що США повинні допомагати голодуючим у Газі, попри те, що президент Дональд Трамп нещодавно заявив про протилежне, що викликало суперечності всередині його партії.

Війна між Ізраїлем та ХАМАС триває з 7 жовтня 2023 року. Від початку бойових дій, за даними МОЗ Гази, загинули понад 62 тисячі палестинців. Міжнародні посередники зі США, Катару та Єгипту досі намагаються домовитися про врегулювання конфлікту.

Нагадаємо

Ізраїль відновить переговори з ХАМАС щодо звільнення заручників, але наступ на Газу продовжиться. ЦАХАЛ закликає медиків та міжнародні організації евакуюватися на південь Гази.

20 серпня армія оборони Ізраїлю розпочала наступ на місто Газа, контролюючи його околиці. ЦАХАЛ планує призвати 80 тисяч резервістів для операції.

Степан Гафтко

