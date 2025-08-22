Голод шириться Газою: сотні тисяч людей на межі виживання

Глобальна система моніторингу продовольчої безпеки IPC вперше офіційно підтвердила ознаки голоду в секторі Гази. За її даними, вже зараз понад 514 тисяч людей – майже чверть населення анклаву – страждають від критичної нестачі їжі. До кінця вересня ця цифра може зрости до 641 тисячі осіб, із яких значна частина мешкає у найбільш постраждалих регіонах – місті Газа, Дейр-ель-Бала та Хан-Юнісі.

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Експерти пояснюють: щоб регіон був офіційно визнаний таким, що переживає голод, має виконуватися низка критеріїв – щонайменше 20% населення у стані гострої нестачі їжі, кожна третя дитина має бути виснаженою від недоїдання, а рівень смертності досягати двох випадків на кожні 10 тисяч осіб щодня.

У Газі ці показники ще не перевищені, однак гуманітарні організації попереджають: умови вже відповідають визначенню "голодування, злидні та смерть".

ООН, Велика Британія, Канада, Австралія та низка європейських держав заявили, що криза сягнула "неймовірних масштабів". Генсек ООН Антоніу Гутерріш ще раніше називав ситуацію "епічною гуманітарною катастрофою".

Водночас Ізраїль, який контролює доступ до Гази, відкидає ці звинувачення. Ізраїльське військове агентство COGAT заявляє, що повідомлення про голод є "фальшивою кампанією" ХАМАС та ООН. Там наполягають, що гуманітарна допомога надходить, але її перехоплюють бойовики, чого ХАМАС категорично не визнає.

Це вже п’ятий випадок за останні 14 років, коли IPC визнає наявність умов голоду у світі. Раніше подібні ситуації фіксувалися в Сомалі, Південному Судані та Судані.

За даними опитування Reuters/Ipsos, 65% американців вважають, що США повинні допомагати голодуючим у Газі, попри те, що президент Дональд Трамп нещодавно заявив про протилежне, що викликало суперечності всередині його партії.

Війна між Ізраїлем та ХАМАС триває з 7 жовтня 2023 року. Від початку бойових дій, за даними МОЗ Гази, загинули понад 62 тисячі палестинців. Міжнародні посередники зі США, Катару та Єгипту досі намагаються домовитися про врегулювання конфлікту.

Нагадаємо

Ізраїль відновить переговори з ХАМАС щодо звільнення заручників, але наступ на Газу продовжиться. ЦАХАЛ закликає медиків та міжнародні організації евакуюватися на південь Гази.

20 серпня армія оборони Ізраїлю розпочала наступ на місто Газа, контролюючи його околиці. ЦАХАЛ планує призвати 80 тисяч резервістів для операції.