В Марселе вблизи российского консульства произошел взрыв: что известно

Во французском Марселе вблизи российского консульства произошел взрыв, на месте происшествия работают пожарные и полиция. Об этом сообщает BFM, передает УНН.

Детали

"В понедельник, 24 февраля, около 8 утра в Марселе произошел взрыв возле российского консульства", - пишет издание.

Консульство расположено на авеню Амбруаз-Паре. На месте работают около тридцати пожарных и полиция.

Напомним

В городе Бат-Ям возле Тель-Авива взорвались три автобуса, еще в двух обнаружили взрывные устройства. Полиция рассматривает версию спланированной атаки, информация о пострадавших пока отсутствует.