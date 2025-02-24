В Марселе вблизи российского консульства произошел взрыв: что известно
Киев • УНН
Во французском Марселе около 8 утра произошел взрыв вблизи российского консульства на авеню Амбруаз-Паре. На месте происшествия работают 30 пожарных и полиция.
Во французском Марселе вблизи российского консульства произошел взрыв, на месте происшествия работают пожарные и полиция. Об этом сообщает BFM, передает УНН.
Детали
"В понедельник, 24 февраля, около 8 утра в Марселе произошел взрыв возле российского консульства", - пишет издание.
Консульство расположено на авеню Амбруаз-Паре. На месте работают около тридцати пожарных и полиция.
Напомним
В городе Бат-Ям возле Тель-Авива взорвались три автобуса, еще в двух обнаружили взрывные устройства. Полиция рассматривает версию спланированной атаки, информация о пострадавших пока отсутствует.