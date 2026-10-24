У Франції в п’яти містах поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників

У Франції під час протестів проти високої вартості життя сталися сутички з поліцією, правоохоронці застосували сльозогінний газ у Парижі, Марселі, Ліоні, Ліллі, Бордо, Тулузі, Монпельє та Нанті. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

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За даними видання, по всій країні до охорони порядку залучили 70 тисяч правоохоронців. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс повідомив про затримання 135 осіб і вилучення небезпечних предметів.

За оцінками профспілки CGT, у протестах по всій країні взяли участь близько 800 тисяч людей, тоді як влада нарахувала 410 тисяч. У Парижі, за даними поліції, на демонстрацію вийшли 110 тисяч осіб.

У столиці основна акція пройшла переважно мирно, однак після її завершення сталися сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ і кийки, а також водомет. У Нанті протестувальники прорвали поліцейські кордони, намагаючись дістатися центру міста.

Влада посилила заходи безпеки після заворушень тижневої давності, під час яких пошкодили громадські будівлі, пограбували сотні магазинів і затримали 2700 осіб.

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