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The Guardian

Франція збирається залучити військових для стримування протестів у вихідні

Київ • УНН

 • 1552 перегляди

Французька влада посилить безпеку 24 жовтня після масових заворушень і пограбувань. У Парижі закриють музеї, а Марсель і Ліон заборонили протести.

Франція збирається залучити військових для стримування протестів у вихідні
фото ілюстративне

Французька влада готується до нової хвилі протестів у суботу, 24 жовтня, розгортаючи військових для підтримки поліції, щоб запобігти повторенню заворушень минулих вихідних та заспокоїти ринки, стурбовані насильством. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

Деталі

За даними Міністерства внутрішніх справ країни, на місцях буде на 20% більше поліції, ніж минулої суботи. Хаос, що виник після протестів проти вартості життя, призвів до розграбування 3000 магазинів та 2700 арештів.

Окрім посиленої поліцейської присутності, за потреби будуть задіяні сили спеціального призначення, які зазвичай використовуються для ризикованих місій, таких як боротьба з тероризмом, заявив у середу міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс. Солдати допомагатимуть охороняти важливі будівлі. Також будуть доступні гелікоптери, водяні гармати та броньовані машини, відомі як "Кентаври" (Centaurs).

"Це стосується не лише Парижа, це багатьох міст по всій Франції, - сказав в інтерв'ю Тьєррі Клер, національний секретар профспілки поліції UNSA. - Скрізь будуть проводитися масштабні операції". Він додав, що щонайменше 75% поліцейських сил буде мобілізовано, що є дуже високим показником, і багато хто відкладе свої вихідні.

Нуньєс спочатку відклав пресконференцію щодо планів уряду щодо безпеки після того, як у п'ятницю чоловік застрелив одну людину та поранив чотирьох інших. Мотивація людини не була одразу зрозумілою, хоча антитерористичне управління прокуратури розслідує ситуацію, повідомив прем'єр-міністр Себастьян Лекорню у своєму дописі у X.

Під час пресконференції Нуньєс заявив, що уряд буде "безкомпромісним" у боротьбі з хуліганами, і сказав, що в суботу буде мобілізовано близько 70 000 силовиків.

У Парижі магазини, включаючи розкішні бутики, забивають вікна та наймають більше охоронців, а деякі залишаться закритими. Основний марш у Парижі, санкціонований поліцією, простягнеться від площі Бастилії до площі Нації на північному сході міста.

Kering SA, власник Gucci та Balenciaga, залишається пильним щодо загроз заворушень у найближчі дні, заявив фінансовий директор групи на конференції з питань прибутків у четвер. Carrefour SA попередила, що соціальні заворушення вплинуть на її прибутки цього року, що є ознакою економічного впливу заворушень.

Три популярні музеї – Лувр, Музей Орсе та Музей Пікассо – закриються в суботу, повідомляє Agence France-Press.

Марсель і Ліон заборонили протести в суботу та продовжили комендантську годину.

Італія слідом за Францією перевіряє можливу причетність росії до заворушень у ЄС - ЗМІ22.10.26, 10:33 • 5934 перегляди

Юлія Шрамко

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