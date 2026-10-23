Франция собирается привлечь военных для сдерживания протестов в выходные

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Французские власти готовятся к новой волне протестов в субботу, 24 октября, направляя военных для поддержки полиции, чтобы предотвратить повторение беспорядков прошлых выходных и успокоить рынки, обеспокоенные насилием. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

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По данным Министерства внутренних дел страны, на улицах будет на 20% больше полицейских, чем в прошлую субботу. Хаос, возникший после протестов против стоимости жизни, привел к разграблению 3000 магазинов и 2700 арестам.

Помимо усиленного присутствия полиции, при необходимости будут задействованы силы специального назначения, которые обычно используются для выполнения рискованных задач, таких как борьба с терроризмом, заявил в среду министр внутренних дел Лоран Нуньес. Солдаты помогут охранять важные здания. Также будут доступны вертолеты, водометы и бронемашины, известные как "Кентавры" (Centaurs).

"Речь идет не только о Париже, это касается многих городов по всей Франции, — сказал в интервью Тьерри Клер, национальный секретарь полицейского профсоюза UNSA. — Повсюду будут проводиться масштабные операции". Он добавил, что будет мобилизовано не менее 75% полицейских сил, что является очень высоким показателем, и многие отложат свои выходные.

Нуньес сначала отложил пресс-конференцию, посвященную планам правительства в области безопасности, после того, как в пятницу мужчина застрелил одного человека и ранил еще четверых. Мотивы мужчины сразу не были понятны, хотя антитеррористическое управление прокуратуры расследует ситуацию, сообщил премьер-министр Себастьян Лекорню в своем сообщении в X.

На пресс-конференции Нуньес заявил, что правительство будет "бескомпромиссным" в борьбе с хулиганами, и сказал, что в субботу будет мобилизовано около 70 000 сотрудников сил безопасности.

В Париже магазины, включая роскошные бутики, забивают окна и нанимают больше охранников, а некоторые останутся закрытыми. Основной марш в Париже, санкционированный полицией, пройдет от площади Бастилии до площади Нации на северо-востоке города.

Kering SA, владелец Gucci и Balenciaga, сохраняет бдительность в связи с угрозой беспорядков в ближайшие дни, заявил финансовый директор группы на конференции по вопросам прибыли в четверг. Carrefour SA предупредила, что социальные беспорядки повлияют на ее прибыль в этом году, что свидетельствует об экономических последствиях волнений.

Три популярных музея — Лувр, Музей Орсе и Музей Пикассо — закроются в субботу, сообщает Agence France-Presse.

Марсель и Лион запретили протесты в субботу и продлили комендантский час.

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