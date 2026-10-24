Во Франции в пяти городах полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Киев • УНН
Во Франции протесты против высокой стоимости жизни охватили восемь городов, полиция применила газ и водомёт. В них приняли участие до 800 тысяч человек.
Во Франции во время протестов против высокой стоимости жизни произошли столкновения с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ в Париже, Марселе, Лионе, Лилле, Бордо, Тулузе, Монпелье и Нанте. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.
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По данным издания, по всей стране к охране порядка привлекли 70 тысяч правоохранителей. Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о задержании 135 человек и изъятии опасных предметов.
По оценкам профсоюза CGT, в протестах по всей стране приняли участие около 800 тысяч человек, тогда как власти насчитали 410 тысяч. В Париже, по данным полиции, на демонстрацию вышли 110 тысяч человек.
В столице основная акция прошла преимущественно мирно, однако после ее завершения произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки, а также водомет. В Нанте протестующие прорвали полицейские кордоны, пытаясь добраться до центра города.
Власти усилили меры безопасности после беспорядков недельной давности, во время которых повредили общественные здания, разграбили сотни магазинов и задержали 2700 человек.
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