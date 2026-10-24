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The New York Times

Во Франции в пяти городах полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Во Франции протесты против высокой стоимости жизни охватили восемь городов, полиция применила газ и водомёт. В них приняли участие до 800 тысяч человек.

Во Франции в пяти городах полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Во Франции во время протестов против высокой стоимости жизни произошли столкновения с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ в Париже, Марселе, Лионе, Лилле, Бордо, Тулузе, Монпелье и Нанте. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

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По данным издания, по всей стране к охране порядка привлекли 70 тысяч правоохранителей. Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о задержании 135 человек и изъятии опасных предметов.

По оценкам профсоюза CGT, в протестах по всей стране приняли участие около 800 тысяч человек, тогда как власти насчитали 410 тысяч. В Париже, по данным полиции, на демонстрацию вышли 110 тысяч человек.

В столице основная акция прошла преимущественно мирно, однако после ее завершения произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки, а также водомет. В Нанте протестующие прорвали полицейские кордоны, пытаясь добраться до центра города.

Власти усилили меры безопасности после беспорядков недельной давности, во время которых повредили общественные здания, разграбили сотни магазинов и задержали 2700 человек.

Франция собирается привлечь военных для сдерживания протестов в выходные23.10.26, 17:03 • 4094 просмотра

Ольга Розгон

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