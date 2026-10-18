Протести у Франції є найбільш масовими за останні роки - Reuters

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У Франції підбивають підсумки найсерйозніших за останні роки заворушень на тлі нового спалаху напруженості в Парижі. Загальнонаціональні демонстрації переросли в масові заворушення: було підпалено ратушу, розграбовано магазини, один протестувальник загинув від зупинки серця. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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У Марселі, другому за величиною місті Франції, місцева префектура також повідомила про кілька інцидентів у другій половині дня, під час яких групи людей намагалися проникнути до магазинів.

Уряд поклав відповідальність за насильство на ультралівих та крайніх лівих угруповання, а також на злочинців, які, за його словами, підбурювали до мародерства.

Кандидатка у президенти від французьких ультраправих Марін Ле Пен закликала до спокою, заявивши, що Франція "не має звикати до картин, де країну б’ють, знущаються над нею та грабують".

Водночас міністр економіки Ролан Лескюр пообіцяв підтримку підприємцям, які зазнали збитків.

Ті, хто руйнує майно, заплатять, відшкодують збитки та понесуть відповідальність за свої наміри посіяти хаос - заявив Лескюр у своїй заяві.

Нагадаємо

8 жовтня у Парижі акція протесту на підтримку ліцеїстів завершилася сутичками з правоохоронцями. Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ, намагаючись розігнати демонстрантів. Було затримано 504 людини, поранено 48 силовиків.