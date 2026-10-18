Протесты во Франции стали самыми массовыми за последние годы - Reuters
Киев • УНН
Во Франции протесты переросли в беспорядки: подожжена мэрия, разграблены магазины, погиб протестующий. Власти обещают наказать виновных.
Во Франции подводят итоги самых серьезных за последние годы беспорядков на фоне новой вспышки напряженности в Париже. Общенациональные демонстрации переросли в массовые беспорядки: была подожжена мэрия, разграблены магазины, один протестующий погиб от остановки сердца. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В Марселе, втором по величине городе Франции, местная префектура также сообщила о нескольких инцидентах во второй половине дня, во время которых группы людей пытались проникнуть в магазины.
Правительство возложило ответственность за насилие на ультралевые и крайне левые группировки, а также на преступников, которые, по его словам, подстрекали к мародерству.
Кандидатка в президенты от французских ультраправых Марин Ле Пен призвала к спокойствию, заявив, что Франция "не должна привыкать к картинам, где страну избивают, издеваются над ней и грабят".
В то же время министр экономики Ролан Лескюр пообещал поддержку предпринимателям, понесшим убытки.
Те, кто разрушает имущество, заплатят, возместят ущерб и понесут ответственность за свои намерения посеять хаос
Напомним
8 октября в Париже акция протеста в поддержку лицеистов завершилась столкновениями с правоохранителями. Полиция применила водометы и слезоточивый газ, пытаясь разогнать демонстрантов. Были задержаны 504 человека, ранены 48 силовиков.