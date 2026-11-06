На масштабних протестах у Франції затримали понад 400 людей

У великих містах Франції у четвер, 5 листопада, знову відбулися масштабні демонстрації, учасники яких вимагали збільшення мінімального розміру оплати праці. Затримано 448 осіб. Про це УНН пише з посиланням на DW.

Деталі

За даними МВС Франції, в акціях взяли участь близько 575 тисяч осіб, тоді як найбільша французька профспілка CGT оцінила кількість учасників у 1,6 мільйона осіб. Акції відбулися по всій Франції.

У МВС Франції заявили, що в таких містах, як Марсель, Нант, Ліон, Бордо і Страсбург поліцейські зазнали нападів груп, куди входили сотні "радикально налаштованих лівих екстремістів".

За попередніми даними, у всій Франції зафіксовано 86 випадків підпалів.

У відомстві також повідомили про серйозні руйнування в школах, а також постраждалих співробітників навчальних закладів по всій країні. Наприклад, у Тулузі учасники заворушень влаштували підпал усередині будівлі школи, розгромили навчальні класи та знищили комп'ютери, передає dpa. У передмісті Парижа Ла-Курнев молодик завдав ножового поранення учневі, який брав участь у блокаді школи. У Ліллі із навчального закладу довелося евакуювати людей після підпалу вхідної частини будівлі.

Які вимоги

Глава Французької демократичної конфедерації праці (CFDT) Маріліз Леон закликала збільшити мінімальний розмір оплати праці на 100 євро на місяць після вирахування податків.

"Франція - це європейська країна, де за останні 10 років мінімальна зарплата зросла найменше. Ми перетворилися на країну з низьким рівнем оплати праці", - заявила глава Всезагальної конфедерації праці (CGT) Софі Біне.

Нині мінімальна погодинна оплата праці у Франції становить 12,31 євро (до вирахування податків). Це приблизно 1867 євро на місяць за 35-годинного робочого тижня. Для порівняння: у Німеччині мінімальна погодинна оплата праці з січня 2027 року зросте до 14,60 євро.

Наприкінці жовтня у Франції під час масових протестів проти зростання вартості життя та незадовільного стану системи освіти було затримано близько тисячі осіб.

З понеділка у Франції учні знову блокуватимуть школи після масових протестів