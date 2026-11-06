На масштабных протестах во Франции задержали более 400 человек

В крупных городах Франции в четверг, 5 ноября, вновь прошли масштабные демонстрации, участники которых требовали повышения минимального размера оплаты труда. Задержаны 448 человек. Об этом УНН пишет со ссылкой на DW.

Детали

По данным МВД Франции, в акциях приняли участие около 575 тысяч человек, тогда как крупнейший французский профсоюз CGT оценил количество участников в 1,6 миллиона человек. Акции прошли по всей Франции.

В МВД Франции заявили, что в таких городах, как Марсель, Нант, Лион, Бордо и Страсбург, полицейские подверглись нападениям со стороны групп, в состав которых входили сотни "радикально настроенных левых экстремистов".

По предварительным данным, по всей Франции зафиксировано 86 случаев поджогов.

В ведомстве также сообщили о серьезных разрушениях в школах, а также о пострадавших сотрудниках учебных заведений по всей стране. Например, в Тулузе участники беспорядков устроили поджог внутри здания школы, разгромили учебные классы и уничтожили компьютеры, передает dpa. В пригороде Парижа Ла-Курнёве молодой человек нанес ножевое ранение ученику, который участвовал в блокаде школы. В Лилле из учебного заведения пришлось эвакуировать людей после поджога входной части здания.

Какие требования

Глава Французской демократической конфедерации труда (CFDT) Марилиз Леон призвала увеличить минимальный размер оплаты труда на 100 евро в месяц после вычета налогов.

"Франция — это европейская страна, где за последние 10 лет минимальная зарплата выросла меньше всего. Мы превратились в страну с низким уровнем оплаты труда", — заявила глава Всеобщей конфедерации труда (CGT) Софи Бине.

В настоящее время минимальная почасовая оплата труда во Франции составляет 12,31 евро (до вычета налогов). Это примерно 1867 евро в месяц при 35-часовой рабочей неделе. Для сравнения: в Германии минимальная почасовая оплата труда с января 2027 года вырастет до 14,60 евро.

В конце октября во Франции во время массовых протестов против роста стоимости жизни и неудовлетворительного состояния системы образования были задержаны около тысячи человек.

С понедельника во Франции учащиеся снова будут блокировать школы после массовых протестов