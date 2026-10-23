Макрон посилює обмеження протестів у Франції та звинувачує ультралівих у масових заворушеннях

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про посилення обмежень на проведення протестів після масштабних заворушень, які охопили країну минулими вихідними. Влада планує забороняти несанкціоновані акції, а в Ліоні та Марселі вже запровадили заборону на всі суботні демонстрації. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Після наради з керівниками розвідки та урядовцями Макрон звинуватив ультраліві угруповання у підбурюванні до насильства, погромів та мародерства.

Минулої суботи ми мали справу з політичними та підбурювальними діями ультралівих груп, метою яких є повалення Республіки – заявив французький президент.

У Франції пропонують нові покарання для учасників заворушень

Макрон наголосив, що законні демонстрації, зокрема організовані профспілками, залишаться дозволеними. Водночас влада зможе змінювати маршрути протестних ходів, щоб захистити підприємства та магазини.

У Франції через масові заворушення запровадили комендантську годину в 12 містах

Міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен запропонував тимчасово позбавляти виборчих прав людей, які порушують заборони на участь у демонстраціях.

Крім того, він виступив за обмеження доступу до соціальних мереж для осіб, причетних до насильства, пограбувань та нападів на правоохоронців.

Тим часом французька влада готується до нових протестів, побоюючись повторення масштабних заворушень найближчими вихідними.

Франція розгорне війська для стримування нових протестів після масштабних заворушень – Reuters