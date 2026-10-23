Макрон усиливает ограничения на протесты во Франции и обвиняет ультралевых в массовых беспорядках
Киев • УНН
Макрон обвинил ультралевых в массовых беспорядках и призвал запрещать несанкционированные акции. Власти готовят новые наказания для участников.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об усилении ограничений на проведение протестов после масштабных беспорядков, охвативших страну в минувшие выходные. Власти планируют запрещать несанкционированные акции, а в Лионе и Марселе уже ввели запрет на все субботние демонстрации. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
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После совещания с руководителями разведки и правительственными чиновниками Макрон обвинил ультралевые группировки в подстрекательстве к насилию, погромам и мародерству.
В минувшую субботу мы столкнулись с политическими и подстрекательскими действиями ультралевых групп, целью которых является свержение Республики
Во Франции предлагают новые наказания для участников беспорядков
Макрон подчеркнул, что законные демонстрации, в частности организованные профсоюзами, останутся разрешенными. В то же время власти смогут изменять маршруты протестных шествий, чтобы защитить предприятия и магазины.
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Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен предложил временно лишать избирательных прав людей, нарушающих запреты на участие в демонстрациях.
Кроме того, он выступил за ограничение доступа к социальным сетям для лиц, причастных к насилию, грабежам и нападениям на правоохранителей.
Тем временем французские власти готовятся к новым протестам, опасаясь повторения масштабных беспорядков в ближайшие выходные.
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