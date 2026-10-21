У Франції через масові заворушення запровадили комендантську годину в 12 містах

У Франції 20 жовтня комендантська година діє у 12 містах через масові заворушення, погроми та мародерство під час протестів 17 жовтня. У низці міст обмеження продовжили на другу ніч, а в Марселі та Бордо запровадили вперше. Про це повідомляє BFMTV, пише УНН.

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Французька влада пояснює рішення необхідністю запобігти новим випадкам насильства. За оцінкою уряду, попередня ніч минула без серйозних інцидентів, зокрема завдяки запровадженим обмеженням.

У Парижі з 23:00 до 6:00 діє комендантська година в районах площі Республіки та Ле-Аль. Крім того, з 20:00 заборонені неузгоджені зібрання поблизу урядових будівель, Єлисейських полів, вокзалів та інших важливих об'єктів.

Де і скільки діятимуть обмеження

У Марселі комендантську годину для неповнолітніх запровадили до 23 жовтня. В окремих районах міста та сусідніх муніципалітетах вона діятиме з 22:00 до 5:00. У Бордо обмеження для неповнолітніх без супроводу дорослих триватимуть до 26 жовтня.

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У Ліоні комендантську годину продовжили з 21:00 до 6:00. Місцева влада повідомила, що попередньої ночі серйозних порушень громадського порядку не зафіксували.

У Ліллі, Дуе, Ваттіньї та Денені неповнолітнім без супроводу заборонили перебувати в окремих районах із 20:00 до 6:00. У Ніцці аналогічні обмеження діятимуть до 25 жовтня.

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню попередив, що влада запроваджуватиме додаткові обмеження там, де цього вимагатиме безпекова ситуація. Рішення ухвалюватимуть залежно від ризику повторення заворушень.

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