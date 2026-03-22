Еммануель Грегуар став новим мером Парижа
Київ • УНН
Соціаліст Еммануель Грегуар переміг консерваторку Рашиду Даті на виборах мера Парижа. Ультраправі виграли в Ніцці при загальній явці виборців понад 48%.
Кандидат від соціалістів Еммануель Грегуар переміг на виборах мера Парижа та змінив на посаді Анн Ідальго. Його перемогу підтвердили попередні результати другого туру муніципальних виборів. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Грегуар суттєво випередив свою головну суперницю – консерваторку Рашиду Даті, яка вже визнала поразку.
Вибори стали важливим тестом політичних сил Франції напередодні президентської кампанії 2027 року. Загалом у великих містах посилили позиції традиційні ліві та праві партії.
Сьогодні ввечері перемога певного бачення Парижа: яскравого Парижа, прогресивного Парижа
Ультраправі здобули перемогу в Ніцці
Попри успіх соціалістів у Парижі, ультраправі здобули резонансну перемогу в Ніцці. Водночас у низці інших великих міст, зокрема Марселі, їхні кандидати програли.
Явка виборців склала трохи понад 48%, що вище, ніж під час пандемійних виборів 2020 року, але нижче за рівень 2014 року.
