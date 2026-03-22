Эммануэль Грегуар стал новым мэром Парижа
Киев • УНН
Социалист Эммануэль Грегуар победил консерватора Рашиду Дати на выборах мэра Парижа. Ультраправые выиграли в Ницце при общей явке избирателей более 48%.
Кандидат от социалистов Эммануэль Грегуар победил на выборах мэра Парижа и сменил на посту Анн Идальго. Его победу подтвердили предварительные результаты второго тура муниципальных выборов. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Грегуар существенно опередил свою главную соперницу – консерваторку Рашиду Дати, которая уже признала поражение.
Выборы стали важным тестом политических сил Франции накануне президентской кампании 2027 года. В целом в крупных городах усилили позиции традиционные левые и правые партии.
Сегодня вечером победа определенного видения Парижа: яркого Парижа, прогрессивного Парижа
Ультраправые одержали победу в Ницце
Несмотря на успех социалистов в Париже, ультраправые одержали резонансную победу в Ницце. В то же время в ряде других крупных городов, в частности Марселе, их кандидаты проиграли.
Явка избирателей составила чуть более 48%, что выше, чем во время пандемийных выборов 2020 года, но ниже уровня 2014 года.
