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У Франції на протест школярів знову вийшли десятки тисяч людей - школи заблоковані і закриті

Київ • УНН

 • 208 перегляди

У Франції 86 тисяч людей протестували проти нестачі вчителів, довгого навчального дня та занепаду шкіл. Заблокували 1800 ліцеїв.

У Франції на протест школярів знову вийшли десятки тисяч людей - школи заблоковані і закриті

Майже 90 000 учнів, співробітників та батьків вийшли на вулиці міст по всій Франції, на тлі того, як протестувальники заблокували сотні середніх шкіл у загальнонаціональний день акції проти продовжених годин для навчання, відсутності вчителів та руйнування класних кімнат. Про це УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило, що 86 000 людей взяли участь у маршах у таких містах, як Марсель, Нант та Ліон, у вівторок, 6 жовтня, вранці, і очікується, що до 40 000 людей приєднаються до найбільшої демонстрації в Парижі пізніше того ж дня.

Новий багатотисячний протест школярів очікують у Парижі після зіткнень з поліцією06.10.26, 09:09 • 3680 переглядiв

Демонстрації відбуваються після двох тижнів протестів, які почалися в північних передмістях столиці Франції, а потім поширилися по всій країні. Вони були затьмарені частими та часто насильницькими зіткненнями з поліцією, у результаті яких сотні людей отримали поранення, деякі з них тяжкі.

Хоча багато протестів були мирними, деякі демонстранти підпалювали сміттєві баки, руйнували автобусні зупинки та кидалися предметами в поліцію, яка відповіла кийками, сльозогінним газом та снарядами для придушення заворушень. За даними міністерства освіти, з початку протестів було спалено або розграбовано 24 школи.

За даними уряду, щонайменше 715 поліцейських та 215 підлітків отримали поранення, тоді як 6100 осіб було затримано, майже всі неповнолітні. Понад 1800 осіб перебувають під кримінальним переслідуванням, 1483 з них молодші 18 років, повідомило міністерство юстиції.

Національна спілка учнів ліцеїв повідомила, що 1800 з 3700 середніх шкіл країни були заблоковані або закриті на день у вівторок, 6 жовтня, хоча деякі місцеві органи освіти намагалися перевести заняття в онлайн-формат.

Учні на маршах тримали в руках димові шашки та плакати з гаслами, зокрема "Під нашими підручниками - гнів" – посилання на відомий слоган часів студентських заворушень травня 1968 року, "Під бруківкою - пляж" – та "Школи без грошей = країна без майбутнього".

Багато вчителів також брали участь у демонстрації, пише видання.

Профспілкові діячі також були на маршах, а голова профспілки CGT Софі Біне закликала членів "захистити учнів старших класів". Лідер Партії зелених Марін Тондельє закликала місцевих чиновників та батьків одягнути біле та "йти та захищати наших дітей під час демонстрацій".

Профспілки та правозахисні організації звинуватили поліцію у надмірному застосуванні сили проти молодих протестувальників, а Amnesty International заявила, що французька влада повинна "покласти край непропорційним репресіям поліції, які спостерігалися останніми днями".

У понеділок 15-річному підлітку відірвало руку під час сутички протестувальників з поліцією на півночі Франції.

16-річний підліток втратив здатність бачити на праве око після того, як у середу отримав серйозне поранення в голову під час блокування середньої школи в Турі. Місцевий прокурор Катрін Соріта-Мінар заявила, що поранення "сумісні з впливом оборонної кулі типу розривної капсули (blast ball)".

В іншому інциденті 14-річний підліток втратив більшість зубів у понеділок, коли поліцейський, здавалося, вистрілив у нього з близької відстані гранатою під час протесту на північний захід від Парижа. "Його щелепа затиснута, він більше не може говорити і їсть через соломинку", – сказала журналістам його мати.

Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню наказав своїм міністрам зайнятися основними вимогами учнів, серед яких забезпечення заміни відсутніх вчителів, перегляд тривалості навчального дня з 8:00 до 18:00 та ремонт старіючих будівель.

Проте протести, за сім місяців до вирішальних президентських виборів, на яких буде визначено наступника Еммануеля Макрона, посилили тиск на уряд, який намагається скоротити дефіцит бюджету, що зростає, на тлі зростання стурбованості інвесторів з приводу величезного боргу Франції і слабкого економічного зростання.

Уряд звинуватив ліворадикально-спрямовану партію "Непокірна Франція" (LFA) у заохоченні та навіть організації руху після того, як численні депутати від LFA взяли участь у блокуванні шкіл. Ветеран партії та кандидат у президенти Жан-Люк Меланшон рішуче підтримав протести, закликаючи до ненасильства, пише видання.

Юлія Шрамко

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