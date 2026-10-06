Во Франции на протест школьников вновь вышли десятки тысяч людей - школы заблокированы и закрыты

Почти 90 000 учащихся, сотрудников и родителей вышли на улицы городов по всей Франции на фоне того, как протестующие заблокировали сотни средних школ в общенациональный день акции против продлённого учебного дня, нехватки учителей и разрушения школьных помещений. Об этом УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Министерство внутренних дел Франции сообщило, что 86 000 человек приняли участие в маршах в таких городах, как Марсель, Нант и Лион, утром во вторник, 6 октября, и ожидается, что до 40 000 человек присоединятся к крупнейшей демонстрации в Париже позднее в тот же день.

Новый многотысячный протест школьников ожидают в Париже после столкновений с полицией

Демонстрации проходят после двух недель протестов, которые начались в северных пригородах французской столицы, а затем распространились по всей стране. Они были омрачены частыми и зачастую жестокими столкновениями с полицией, в результате которых сотни людей получили ранения, некоторые — тяжёлые.

Хотя многие протесты были мирными, некоторые демонстранты поджигали мусорные баки, разрушали автобусные остановки и бросали предметы в полицию, которая отвечала дубинками, слезоточивым газом и боеприпасами для подавления беспорядков. По данным Министерства образования, с начала протестов были сожжены или разграблены 24 школы.

По данным правительства, по меньшей мере 715 полицейских и 215 подростков получили ранения, в то время как 6100 человек были задержаны, почти все — несовершеннолетние. Более 1800 человек подвергаются уголовному преследованию, 1483 из них моложе 18 лет, сообщило Министерство юстиции.

Национальный союз учащихся лицеев сообщил, что 1800 из 3700 средних школ страны были заблокированы или закрыты на день во вторник, 6 октября, хотя некоторые местные органы образования пытались перевести занятия в онлайн-формат.

Учащиеся на маршах держали в руках дымовые шашки и плакаты с такими лозунгами, как "Под нашими учебниками — гнев" — отсылка к известному лозунгу времён студенческих беспорядков мая 1968 года "Под брусчаткой — пляж", — и "Школы без денег = страна без будущего".

Многие учителя также приняли участие в демонстрации, пишет издание.

Профсоюзные деятели также участвовали в маршах, а глава профсоюза CGT Софи Бине призвала членов "защитить старшеклассников". Лидер партии "Зелёных" Марин Тонделье призвала местных чиновников и родителей надеть белое и "идти защищать наших детей во время демонстраций".

Профсоюзы и правозащитные организации обвинили полицию в чрезмерном применении силы против молодых протестующих, а Amnesty International заявила, что французские власти должны "положить конец непропорциональным полицейским репрессиям, наблюдавшимся в последние дни".

В понедельник 15-летнему подростку оторвало руку во время столкновения протестующих с полицией на севере Франции.

16-летний подросток потерял способность видеть правым глазом после того, как в среду получил серьёзную травму головы во время блокирования средней школы в Туре. Местный прокурор Катрин Сорита-Минар заявила, что травма "совместима с воздействием оборонительного боеприпаса типа разрывной капсулы (blast ball)".

В другом инциденте 14-летний подросток потерял большую часть зубов в понедельник, когда полицейский, судя по всему, выстрелил в него с близкого расстояния гранатой во время протеста к северо-западу от Парижа. "Его челюсть зафиксирована, он больше не может говорить и ест через соломинку", — сказала журналистам его мать.

Премьер-министр Себастьян Лекорню поручил своим министрам заняться основными требованиями учащихся, среди которых обеспечение замены отсутствующих учителей, пересмотр продолжительности учебного дня с 8:00 до 18:00 и ремонт ветшающих зданий.

Однако протесты, проходящие за семь месяцев до решающих президентских выборов, на которых будет определён преемник Эммануэля Макрона, усилили давление на правительство, пытающееся сократить растущий бюджетный дефицит на фоне обеспокоенности инвесторов огромным долгом Франции и слабым экономическим ростом.

Правительство обвинило леворадикальную партию "Непокорённая Франция" (LFA) в поощрении и даже организации движения после того, как многочисленные депутаты от LFA приняли участие в блокировании школ. Ветеран партии и кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон решительно поддержал протесты, призвав к ненасилию, пишет издание.