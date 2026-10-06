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Новый многотысячный протест школьников ожидают в Париже после столкновений с полицией

Киев • УНН

 • 1846 просмотра

В Париже 6 октября ожидают до 40 тысяч демонстрантов из-за проблем в сфере образования. С начала протестов получили ранения 215 учащихся и 715 полицейских.

Новый многотысячный протест школьников ожидают в Париже после столкновений с полицией

Во Франции на улицах Парижа 6 октября ожидаются десятки тысяч демонстрантов на школьных протестах за улучшение условий обучения. Это происходит на фоне того, что влиятельные французские профсоюзы присоединяются к учащимся старших классов во время волны протестов, уже ознаменовавшихся столкновениями с полицией. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Подробности

Власти ожидают от 20 000 до 40 000 демонстрантов в Париже.

Новые протесты во вторник ожидаются после того, как занятия были прерваны в 589 из 3700 лицеев и 32 университетах страны, по данным министерства образования и студенческого союза.

Протесты продолжаются с конца сентября. Тогда учащиеся начали блокировать входы в сотни средних школ для подростков в возрасте 15–17 лет, жалуясь на нехватку учителей, перегруженные расписания, запущенные классы и здания, которые не справляются с повышением температуры.

Многие протесты были мирными. Однако некоторые учащиеся поджигали мусорные баки, автобусные остановки или вступали в столкновения с полицией, которая отвечала дубинками, слезоточивым газом и боеприпасами для подавления беспорядков, пишет издание.

С начала движения, по данным властей, 215 учащихся и 715 полицейских получили ранения, а 15-летний подросток потерял руку в понедельник, 5 октября, когда поднял гранату, выпущенную офицерами.

Несколько профсоюзов обвинили полицию в применении непропорциональной силы против протестующих. Полиция начала 10 внутренних расследований по обвинениям в жестокости с момента начала протестов, заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес поздно вечером в понедельник.

Правительство пыталось разобраться с этими жалобами, одновременно обвиняя левых активистов в захвате протестного движения.

По словам министра образования, с начала движения 24 школы были сожжены или разграблены. Более 5000 человек, 87 процентов из которых — несовершеннолетние, были задержаны. В офисе Лекорню сообщили, что также 85 учителей получили ранения.

Беспорядки вспыхнули всего за несколько месяцев до выборов 2027 года, на которых будет избран преемник президента-центриста Эммануэля Макрона после его максимально возможных двух сроков пребывания в должности.

Во Франции не утихают протесты школьников, в понедельник занятия не будут проводиться в 500 школах04.10.26, 23:29 • 6216 просмотров

Юлия Шрамко

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