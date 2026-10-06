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Новий багатотисячний протест школярів очікують у Парижі після зіткнень з поліцією

Київ • УНН

 • 2254 перегляди

У Парижі 6 жовтня очікують до 40 тисяч демонстрантів через проблеми в освіті. Від початку протестів поранено 215 учнів і 715 поліцейських.

Новий багатотисячний протест школярів очікують у Парижі після зіткнень з поліцією

У Франції на вулицях Парижа 6 жовтня очікуються десятки тисяч демонстрантів на шкільних протестах за покращення умов навчання. Це відбувається на тлі того, як впливові французькі профспілки приєднуються до учнів старших класів під час хвилі протестів, що вже означилися зіткненнями з поліцією. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Влада очікує від 20 000 до 40 000 демонстрантів у Парижі.

Нові протести у вівторок очікуються після того, як навчання було перервано у 589 з 3700 ліцеїв та 32 університетах країни, за даними міністерства освіти та студентської спілки.

Протести тривають з кінця вересня. Тоді учні почали блокувати входи до сотень середніх шкіл для 15-17-річних, скаржачись на відсутність вчителів, перевантажені розклади, занедбані класи та будівлі, які не справляються з підвищенням температури.

Багато протестів були мирними. Але деякі учні підпалювали сміттєві баки, автобусні зупинки або вступали в сутички з поліцією, яка відповіла кийками, сльозогінним газом та снарядами для придушення заворушень, пише видання.

З початку руху, за даними влади, 215 учнів та 715 поліцейських отримали поранення, а 15-річний підліток втратив руку в понеділок, 5 жовтня, коли підняв гранату, випущену офіцерами.

Кілька профспілок звинуватили поліцію у застосуванні непропорційної сили проти протестувальників. Поліція розпочала 10 внутрішніх розслідувань за звинуваченнями у жорстокості з моменту початку протестів, заявив міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс пізно в понеділок.

Уряд намагався розібратися з цими скаргами, водночас звинувачуючи лівих активістів у захопленні протестного руху.

За словами міністра освіти, з початку руху 24 школи були спалені або розграбовані. Понад 5000 людей, 87 відсотків з яких – неповнолітні, було затримано. В офісі Лекорню повідомили, що також 85 вчителів отримали поранення.

Заворушення спалахнули лише за кілька місяців до виборів 2027 року, на яких буде обрано наступника президента-центриста Еммануеля Макрона після його максимальних двох термінів на посаді.

У Франції протести школярів не вщухають, у понеділок до 500 шкіл не проводитимуть заняття04.10.26, 23:29 • 6226 переглядiв

Юлія Шрамко

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