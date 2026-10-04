У Франції протести школярів не вщухають, у понеділок до 500 шкіл не проводитимуть заняття

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У Франції тривають масштабні протести старшокласників, які почалися ще у вересні та поширилися на багато міст країни. У понеділок від 400 до 500 шкіл призупинять заняття, а вже у вівторок учні та освітянські профспілки готують нову загальнонаціональну акцію, повідомляє Le Monde, пише УНН.

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Міністр національної освіти Едуар Жеффрей заявив, що приблизно така сама кількість закладів не працювала і в п'ятницю. За його словами, школи закривають там, де неможливо гарантувати безпеку, виникли логістичні проблеми або працівники стали безпосередніми цілями нападів.

Найскладніша ситуація очікується в регіоні Іль-де-Франс, де в понеділок не працюватимуть понад 160 шкіл – більш як третина від їхньої загальної кількості в регіоні.

Протести продовжаться

Рух розпочався 17 вересня в Іль-де-Франс, а згодом поширився на інші міста країни. Учні вимагають більше фінансування освіти, заповнення вакантних посад учителів, ремонту занедбаних шкільних будівель, зміни надмірно щільних розкладів та вдосконалення системи вступу до університетів Parcoursup.

За даними міністра, від початку протестів постраждали 78 працівників системи освіти, а 24 школи були підпалені або пошкоджені вандалами. В Іль-де-Франс збитки вже оцінюють у 7 млн євро.

Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню доручив відновлювати навчання всюди, де це дозволяє ситуація з безпекою, та прискорити заміщення відсутніх учителів і заповнення вакансій.

Однак протестувальники після переговорів з урядом заявили, що не отримали достатньо конкретних рішень. На вівторок, 6 жовтня, учнівські організації оголосили "третій акт" протестів, до якого також планують долучитися освітянські профспілки зі страйком.

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