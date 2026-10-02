У Франції через студентські протести закрили понад 500 шкіл - The Independent

У Франції на тлі студентських протестів тисячі людей були заарештовані, понад 500 шкіл закриті, а десятки вчителів зазнали нападів. Про це повідомляє The Independent, передає УНН.

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За даними ЗМІ, деякі підлітки зазнали травм очей, а щонайменше один втратив зуби. Одного вчителя вдарили по голові залізним прутом люди, які не були учнями відповідного навчального закладу.

Найбільші заворушення в четвер відбулися в Марселі. Біля ліцею Сен-Екзюпері сотні молодих людей змусили пожежників залишити автомобіль, після чого підпалили його.

Нагадаємо

У Франції 30 вересня через протести старшокласників правоохоронці затримали 625 людей, а 83 поліцейських і жандармів дістали поранення.