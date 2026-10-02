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Во Франции из-за студенческих протестов закрыли более 500 школ - The Independent

Киев • УНН

 • 1758 просмотра

Во Франции на фоне протестов арестовали тысячи людей и закрыли более 500 школ. Десятки учителей подверглись нападениям, есть пострадавшие подростки.

Во Франции из-за студенческих протестов закрыли более 500 школ - The Independent

Во Франции на фоне студенческих протестов были арестованы тысячи людей, закрыты более 500 школ, а десятки учителей подверглись нападениям. Об этом сообщает The Independent, передает УНН.

Подробности

По данным СМИ, некоторые подростки получили травмы глаз, а как минимум один лишился зубов. Одного учителя ударили по голове железным прутом люди, которые не были учениками соответствующего учебного заведения.

Самые масштабные беспорядки в четверг произошли в Марселе. Возле лицея Сен-Экзюпери сотни молодых людей заставили пожарных покинуть автомобиль, после чего подожгли его.

Напомним

Во Франции 30 сентября из-за протестов старшеклассников правоохранители задержали 625 человек, а 83 полицейских и жандармов получили ранения.

Евгений Устименко

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