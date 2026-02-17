Франція відпустила підозрюваний у приналежності до "тіньового флоту" рф танкер після штрафу

$43.170.07
Ексклюзив
09:48 • 7804 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
08:25 • 15799 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставу
17 лютого, 04:30
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 48271 перегляди
США пом'якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадків
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 59705 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 33799 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 65529 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters
17 лютого, 04:45
Сили оборони за добу ліквідували 890 російських окупантів та знищили понад 600 безпілотників
17 лютого, 04:57
Світові ціни на золото знизилися через зміцнення долара та низьку активність на азійських ринках
17 лютого, 05:21
Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко"
17 лютого, 06:12
Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні
17 лютого, 06:14
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує суд
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій
16 лютого, 18:03
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадження
16 лютого, 14:10
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 59704 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 65528 перегляди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Музикант
Герман Галущенко
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Запорізька область
Женева
Ірина Білик вразила новим іміджем після б'юті-перевтілення
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхіт
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення
16 лютого, 23:14
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталося
16 лютого, 18:54
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрах
16 лютого, 17:06
Франція відпустила підозрюваний у приналежності до "тіньового флоту" рф танкер після штрафу

Київ • УНН

 • 374 перегляди

Франція дозволила танкеру GRINCH залишити свої води після того, як компанія-власник сплатила штраф у кілька мільйонів євро. Судно було затримано через підозри в обході санкцій та приналежності до "тіньового флоту" росії.

Франція відпустила підозрюваний у приналежності до "тіньового флоту" рф танкер після штрафу

Французька влада дозволила затриманому нафтовому танкеру GRINCH залишити територіальні води після того, як компанія-власник судна була зобов'язана виплатити штраф обсягом "кілька мільйонів євро", заявив у вівторок міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, пише УНН з посиланням.

Деталі

"Обхід європейських санкцій має свою ціну. росія більше не зможе безкарно фінансувати свою війну через "тіньовий флот" біля нашого узбережжя. Нафтовий танкер Grinch покине французькі води, сплативши кілька мільйонів євро та провівши три тижні дорогого затримання у Фо-сюр-Мер. Рухаємося далі", - написав Барро у своєму повідомленні у X.

Як зазначає Reuters, судно залишило російський порт мурманськ на початку січня, рухаючись під прапором Коморських островів, повідомила французька влада.

Компанії-власнику судна було наказано виплатити штраф за нездатність обґрунтувати свій прапор, додала французька влада у своїй заяві.

Доповнення

Судно GRINCH було затримано в Середземному морі минулого місяця, а потім перенаправлено на якірну стоянку біля французького портового міста Марселя за підозрою, що воно є частиною "тіньового флоту", що дозволяє росії експортувати нафту, попри санкції.

Велика Британія та європейські союзники обговорили конфіскацію танкерів "тіньового флоту" росії14.02.26, 17:45 • 3969 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Reuters
Марсель
Франція