Франція відпустила підозрюваний у приналежності до "тіньового флоту" рф танкер після штрафу
Київ • УНН
Франція дозволила танкеру GRINCH залишити свої води після того, як компанія-власник сплатила штраф у кілька мільйонів євро. Судно було затримано через підозри в обході санкцій та приналежності до "тіньового флоту" росії.
Французька влада дозволила затриманому нафтовому танкеру GRINCH залишити територіальні води після того, як компанія-власник судна була зобов'язана виплатити штраф обсягом "кілька мільйонів євро", заявив у вівторок міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, пише УНН з посиланням.
Деталі
"Обхід європейських санкцій має свою ціну. росія більше не зможе безкарно фінансувати свою війну через "тіньовий флот" біля нашого узбережжя. Нафтовий танкер Grinch покине французькі води, сплативши кілька мільйонів євро та провівши три тижні дорогого затримання у Фо-сюр-Мер. Рухаємося далі", - написав Барро у своєму повідомленні у X.
Як зазначає Reuters, судно залишило російський порт мурманськ на початку січня, рухаючись під прапором Коморських островів, повідомила французька влада.
Компанії-власнику судна було наказано виплатити штраф за нездатність обґрунтувати свій прапор, додала французька влада у своїй заяві.
Доповнення
Судно GRINCH було затримано в Середземному морі минулого місяця, а потім перенаправлено на якірну стоянку біля французького портового міста Марселя за підозрою, що воно є частиною "тіньового флоту", що дозволяє росії експортувати нафту, попри санкції.
