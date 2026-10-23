Франція залучить 70 тисяч поліцейських на тлі нових протестів

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У суботу Франція залучить близько 70 000 поліцейських по всій країні. Уряд прагне запобігти новим громадянським заворушенням після того, як минулими вихідними на полях протестів проти зростання вартості життя спалахнули одні з найжорстокіших вуличних сутичок за останні роки, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс заявив у п’ятницю, що до складу сил безпеки увійдуть елітні підрозділи, які зазвичай залучають до контртерористичних операцій та звільнення заручників. Він додав, що в соціальних мережах з’явилися заклики до насильства з боку "ультралівих" угруповань.

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"Йдеться зовсім не про мирну, дружню демонстрацію, — сказав Нуньєс журналістам після наради за участю високопосадовців та міністрів під головуванням президента Еммануеля Макрона. — Завтра ми готові діяти вкрай рішуче і не потерпимо жодних порушень".

Макрон та його уряд намагаються опанувати кризу, яка застала їх зненацька — всього за шість місяців до президентських виборів, на яких має бути обраний наступник чинного глави держави. В уряді визнали, що в суботу "втратили контроль" над масштабними заворушеннями.

Переважно мирні демонстрації були використані групами агресивно налаштованих учасників, що призвело до спалахів насильства та масового мародерства в Парижі, Марселі, Ліоні та інших містах. У Ліможі було підпалено та частково зруйновано будівлю мерії.

"Ми будемо безкомпромісними щодо погромників, мародерів і всіх, хто вдається до насильства", — заявив Нуньєс. Він додав, що, окрім додаткових 10 000 поліцейських, у забезпеченні порядку будуть задіяні водомети, бронетехніка, кінна поліція, гелікоптери та безпілотники.

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Цими вихідними демонстрації очікуються і в низці інших країн. Вони є частиною ширшої загальноєвропейської хвилі невдоволення, спричиненої погіршенням якості державних послуг, проблемами з доступністю житла, скороченням бюджетних витрат у державному секторі та стрімким зростанням вартості життя.

На суботу заплановані протести, пов’язані з аналогічними вимогами, в італійських містах Мілан, Рим і Турин; в австрійській Відні; в іспанських містах Мадрид, Барселона та інших; а також у Лісабоні й Порту (Португалія), Дубліні (Ірландія) та Тирані (Албанія). У суботу по всій Франції очікуються протести, хоча в низці міст демонстрації було заборонено або ж організаторів змусили змінити заплановані маршрути, щоб убезпечити магазини та громадські будівлі. Крім того, прогнозовані сильні дощі та поривчастий вітер можуть призвести до меншої кількості учасників.

У центрі Ліона та деяких інших великих міст протестувальникам перебувати заборонено. Водночас влада Парижа дозволила проведення профспілкового маршу, але обмежила його маршрут східною частиною столиці — між площами Бастилії та Нації, — щоб уникнути центру міста.

Натомість було відхилено заявки на проведення акцій у Парижі, подані головною студентською профспілкою Франції (UNEF) та рухом "жовтих жилетів" (gilets jaunes). Останній, чиї загальнонаціональні протести сколихнули країну у 2018 році, на цю суботу запланував 600 невеликих акцій по всій Франції.

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В організації UNEF заявили, що їхні акції — які виникли на тлі протестів учнів старших класів минулого місяця проти нестачі вчителів і занедбаного стану навчальних закладів — усе одно відбудуться. Кілька відомих культурних установ Парижа, зокрема Лувр, повідомили, що в суботу будуть зачинені.

Влада Марселя також спочатку заборонила будь-які протести, проте в п’ятницю оголосила, що демонстрація, організована профспілками, буде дозволена "як виняток". Це буде єдина санкціонована акція протесту в південному департаменті Буш-дю-Рон.