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Франция привлечёт 70 тысяч полицейских на фоне новых протестов

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Франция готовит около 70 тысяч полицейских к протестам против стоимости жизни. Власти задействуют элитные подразделения, бронетехнику и дроны.

Франция привлечёт 70 тысяч полицейских на фоне новых протестов
Фото: Abdul Saboor/Reuters

В субботу Франция привлечёт около 70 000 полицейских по всей стране. Правительство стремится предотвратить новые гражданские беспорядки после того, как в минувшие выходные на фоне протестов против роста стоимости жизни вспыхнули одни из самых жестоких уличных столкновений за последние годы, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил в пятницу, что в состав сил безопасности войдут элитные подразделения, которые обычно привлекают к контртеррористическим операциям и освобождению заложников. Он добавил, что в социальных сетях появились призывы к насилию со стороны группировок «ультралевых».

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«Речь идёт вовсе не о мирной, дружественной демонстрации, — сказал Нуньес журналистам после совещания с участием высокопоставленных чиновников и министров под председательством президента Эммануэля Макрона. — Завтра мы готовы действовать крайне решительно и не потерпим никаких нарушений».

Макрон и его правительство пытаются взять под контроль кризис, который застал их врасплох, — всего за шесть месяцев до президентских выборов, на которых должен быть избран преемник нынешнего главы государства. В правительстве признали, что в субботу «потеряли контроль» над масштабными беспорядками.

Преимущественно мирные демонстрации были использованы группами агрессивно настроенных участников, что привело к вспышкам насилия и массовому мародёрству в Париже, Марселе, Лионе и других городах. В Лиможе было подожжено и частично разрушено здание мэрии.

«Мы будем бескомпромиссны в отношении погромщиков, мародёров и всех, кто прибегает к насилию», — заявил Нуньес. Он добавил, что, помимо дополнительных 10 000 полицейских, для обеспечения порядка будут задействованы водомёты, бронетехника, конная полиция, вертолёты и беспилотники.

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В эти выходные демонстрации ожидаются и в ряде других стран. Они являются частью более широкой общеевропейской волны недовольства, вызванной ухудшением качества государственных услуг, проблемами с доступностью жилья, сокращением бюджетных расходов в государственном секторе и стремительным ростом стоимости жизни.

На субботу запланированы протесты, связанные с аналогичными требованиями, в итальянских городах Милане, Риме и Турине; в австрийской Вене; в испанских городах Мадриде, Барселоне и других; а также в Лиссабоне и Порту (Португалия), Дублине (Ирландия) и Тиране (Албания). В субботу по всей Франции ожидаются протесты, хотя в ряде городов демонстрации были запрещены либо организаторов заставили изменить запланированные маршруты, чтобы обезопасить магазины и общественные здания. Кроме того, прогнозируемые сильные дожди и порывистый ветер могут привести к меньшему числу участников.

В центре Лиона и некоторых других крупных городах протестующим запрещено находиться. В то же время власти Парижа разрешили проведение профсоюзного марша, но ограничили его маршрут восточной частью столицы — между площадями Бастилии и Нации, — чтобы избежать центра города.

Вместо этого были отклонены заявки на проведение акций в Париже, поданные главным студенческим профсоюзом Франции (UNEF) и движением «жёлтых жилетов» (gilets jaunes). Последнее, чьи общенациональные протесты потрясли страну в 2018 году, запланировало на эту субботу 600 небольших акций по всей Франции.

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В организации UNEF заявили, что их акции — возникшие на фоне протестов старшеклассников в прошлом месяце против нехватки учителей и запущенного состояния учебных заведений — всё равно состоятся. Несколько известных культурных учреждений Парижа, в частности Лувр, сообщили, что в субботу будут закрыты.

Власти Марселя также сначала запретили любые протесты, однако в пятницу объявили, что демонстрация, организованная профсоюзами, будет разрешена «в порядке исключения». Это будет единственная санкционированная акция протеста в южном департаменте Буш-дю-Рон.

Антонина Туманова

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