Во Франции насмерть забили мужчину, который молился в мечети: подозреваемого задержали в Италии
Киев • УНН
Во Франции мужчину убили во время молитвы в мечети. Подозреваемый сдался в Италии, Франция готовит экстрадицию, рассматриваются различные мотивы преступления.
В Италии арестовали мужчину, которого подозревают в том, что он забил до смерти верующего, который молился в мечети на юге Франции. Преступник сам сдался правоохранителям вблизи Флоренции.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Нападение произошло в пятницу во французском городе Алес, регион Гард. Убийца скрылся с места происшествия и впоследствии сдался правоохранителям в итальянском Пистойя, городе вблизи Флоренции. По словам властей Италии, сегодня его должны перевести во Флоренцию.
Я могу подтвердить, что предполагаемый преступник действительно пошел в итальянский полицейский участок вблизи Флоренции вчера вечером около 23:00-23:30. Мы знали, что он покинул Францию. Был лишь вопрос времени, когда мы его получим
Франция быстро начнет процедуру экстрадиции. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть его как можно быстрее
Комментируя мотивы нападения, прокурор отметил, что наиболее вероятной является "антимусульманская мотивация". Однако, по его словам, в расследовании есть детали, которые указывают и на другие возможные мотивы.
Возможно, увлечение смертью, чтобы рассматривать как серийного убийцу
Дополнительно
Франция имеет крупнейшую диаспору мусульман в Европе, которая насчитывает более 6 миллионов и составляет около 10% населения всей страны.
В воскресенье французские политики осудили нападение, которое было снято на видео и опубликовано в Snapchat.
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