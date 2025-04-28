Во Франции насмерть забили мужчину, который молился в мечети: подозреваемого задержали в Италии

Во Франции мужчину убили во время молитвы в мечети. Подозреваемый сдался в Италии, Франция готовит экстрадицию, рассматриваются различные мотивы преступления.

В Италии арестовали мужчину, которого подозревают в том, что он забил до смерти верующего, который молился в мечети на юге Франции. Преступник сам сдался правоохранителям вблизи Флоренции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters. Нападение произошло в пятницу во французском городе Алес, регион Гард. Убийца скрылся с места происшествия и впоследствии сдался правоохранителям в итальянском Пистойя, городе вблизи Флоренции. По словам властей Италии, сегодня его должны перевести во Флоренцию. Я могу подтвердить, что предполагаемый преступник действительно пошел в итальянский полицейский участок вблизи Флоренции вчера вечером около 23:00-23:30. Мы знали, что он покинул Францию. Был лишь вопрос времени, когда мы его получим - сказал в понедельник прокурор французского Алеса Абделькрим Грини. Франция быстро начнет процедуру экстрадиции. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть его как можно быстрее - добавил Грини. Комментируя мотивы нападения, прокурор отметил, что наиболее вероятной является "антимусульманская мотивация". Однако, по его словам, в расследовании есть детали, которые указывают и на другие возможные мотивы. Возможно, увлечение смертью, чтобы рассматривать как серийного убийцу - говорит Грини. Дополнительно Франция имеет крупнейшую диаспору мусульман в Европе, которая насчитывает более 6 миллионов и составляет около 10% населения всей страны. В воскресенье французские политики осудили нападение, которое было снято на видео и опубликовано в Snapchat. По всей Франции масштабная операция: полиция арестовала десятки подозреваемых в причастности к нападениям на тюрьмы