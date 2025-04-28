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Во Франции насмерть забили мужчину, который молился в мечети: подозреваемого задержали в Италии

Киев • УНН

 • 456 просмотра

Во Франции мужчину убили во время молитвы в мечети. Подозреваемый сдался в Италии, Франция готовит экстрадицию, рассматриваются различные мотивы преступления.

Во Франции насмерть забили мужчину, который молился в мечети: подозреваемого задержали в Италии

В Италии арестовали мужчину, которого подозревают в том, что он забил до смерти верующего, который молился в мечети на юге Франции. Преступник сам сдался правоохранителям вблизи Флоренции.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Нападение произошло в пятницу во французском городе Алес, регион Гард. Убийца скрылся с места происшествия и впоследствии сдался правоохранителям в итальянском Пистойя, городе вблизи Флоренции. По словам властей Италии, сегодня его должны перевести во Флоренцию.

Я могу подтвердить, что предполагаемый преступник действительно пошел в итальянский полицейский участок вблизи Флоренции вчера вечером около 23:00-23:30. Мы знали, что он покинул Францию. Был лишь вопрос времени, когда мы его получим

- сказал в понедельник прокурор французского Алеса Абделькрим Грини.

Франция быстро начнет процедуру экстрадиции. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть его как можно быстрее

- добавил Грини.

Комментируя мотивы нападения, прокурор отметил, что наиболее вероятной является "антимусульманская мотивация". Однако, по его словам, в расследовании есть детали, которые указывают и на другие возможные мотивы.

Возможно, увлечение смертью, чтобы рассматривать как серийного убийцу

- говорит Грини.

Дополнительно

Франция имеет крупнейшую диаспору мусульман в Европе, которая насчитывает более 6 миллионов и составляет около 10% населения всей страны.

В воскресенье французские политики осудили нападение, которое было снято на видео и опубликовано в Snapchat.

По всей Франции масштабная операция: полиция арестовала десятки подозреваемых в причастности к нападениям на тюрьмы28.04.25, 14:24 • 1764 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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