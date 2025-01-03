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Співзасновниця італійського модного будинку Missoni померла у віці 93 років

Співзасновниця італійського модного будинку Missoni померла у віці 93 років

Київ • УНН

 • 25513 перегляди

Розіта Міссоні, співзасновниця всесвітньо відомого модного будинку Missoni, померла у віці 93 років. Вона разом з чоловіком створила унікальний бренд, відомий своїми трикотажними виробами та зигзагоподібними принтами.

Відома італійська модельєрка Розіта Міссоні, співзасновниця однойменного трикотажного бренду, померла у віці 93 років. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Розіта Джелміні народилася в 1931 році в Ломбардії, з майбутнім чоловіком Оттавіо Міссоні познайомилася під час канікул у Лондоні влітку 1948 року. У 1953 році подружжя заснувало свій будинок моди.

Міссоні разом з рядом інших дизайнерів вивели італійську індустрію готового одягу на світовий ринок у 1950 - 60-х роках.

У наступні десятиліття ім'я Міссоні стало загальновідомим, а подружжя часто називали "геніями кольору"; їхнє використання калейдоскопічних принтів і знаменитого зигзагоподібного мотиву стало синонімом італійської dolce vita.

Популярності бренду Missoni у світі сприяв скандальний показ 1967 року у палаці Пітті у Флоренції, коли моделі вийшли на подіум у прозорих топах і без білизни.

На початку 1970-х років трикотаж Missoni стали називати найкращим у світі.

Троє дітей подружжя - Вітторіо, Лука та Анджела - та онуки теж працюють у сімейному бізнесі, регулярно з'являючись у рекламі бренду.

Розіта Міссоні мала велику колекцію творів мистецтва.

Нагадаємо

Британська акторка Олівія Гассі, яка зіграла Джульєтту у знаменитій екранізації Шекспіра, померла у своєму домі. За роль 15-річна акторка отримала "Золотий глобус" як "Нова зірка року".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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