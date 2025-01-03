Соосновательница итальянского модного дома Missoni умерла в возрасте 93 лет
Киев • УНН
Розита Миссони, соосновательница всемирно известного модного дома Missoni, умерла в возрасте 93 лет. Она вместе с мужем создала уникальный бренд, известный своими трикотажными изделиями и зигзагообразными принтами.
Известный итальянский модельер Розита Миссони, соучредитель одноименного трикотажного бренда, умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Розита Джелмини родилась в 1931 году в Ломбардии, с будущим мужем Оттавио Миссони познакомилась во время каникул в Лондоне летом 1948 года. В 1953 году супруги основали свой дом моды.
Миссони вместе с рядом других дизайнеров вывели итальянскую индустрию готовой одежды на мировой рынок в 1950 - 60-х годах.
В последующие десятилетия имя Миссони стало общеизвестным, а супругов часто называли "гениями цвета"; их использование калейдоскопических принтов и знаменитого зигзагообразного мотива стало синонимом итальянской dolce vita.
Популярности бренда Missoni в мире способствовал скандальный показ 1967 года во дворце Питти во Флоренции, когда модели вышли на подиум в прозрачных топах и без белья.
В начале 1970-х годов трикотаж Missoni стали называть лучшим в мире.
Трое детей супругов - Витторио, Лука и Анджела - и внуки тоже работают в семейном бизнесе, регулярно появляясь в рекламе бренда.
Розита Миссони имела большую коллекцию произведений искусства.
Напомним
Британская актриса Оливия Хасси, сыгравшая Джульетту в знаменитой экранизации Шекспира, умерла в своем доме. За роль 15-летняя актриса получила "Золотой глобус" как "Новая звезда года".