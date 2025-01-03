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Соосновательница итальянского модного дома Missoni умерла в возрасте 93 лет

Соосновательница итальянского модного дома Missoni умерла в возрасте 93 лет

Киев  •  УНН

 • 4403 просмотра

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Розита Миссони, соосновательница всемирно известного модного дома Missoni, умерла в возрасте 93 лет. Она вместе с мужем создала уникальный бренд, известный своими трикотажными изделиями и зигзагообразными принтами.

Известный итальянский модельер Розита Миссони, соучредитель одноименного трикотажного бренда, умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Розита Джелмини родилась в 1931 году в Ломбардии, с будущим мужем Оттавио Миссони познакомилась во время каникул в Лондоне летом 1948 года. В 1953 году супруги основали свой дом моды.

Миссони вместе с рядом других дизайнеров вывели итальянскую индустрию готовой одежды на мировой рынок в 1950 - 60-х годах.

В последующие десятилетия имя Миссони стало общеизвестным, а супругов часто называли "гениями цвета"; их использование калейдоскопических принтов и знаменитого зигзагообразного мотива стало синонимом итальянской dolce vita.

Популярности бренда Missoni в мире способствовал скандальный показ 1967 года во дворце Питти во Флоренции, когда модели вышли на подиум в прозрачных топах и без белья.

В начале 1970-х годов трикотаж Missoni стали называть лучшим в мире.

Трое детей супругов - Витторио, Лука и Анджела - и внуки тоже работают в семейном бизнесе, регулярно появляясь в рекламе бренда.

Розита Миссони имела большую коллекцию произведений искусства.

Напомним

Британская актриса Оливия Хасси, сыгравшая Джульетту в знаменитой экранизации Шекспира, умерла в своем доме. За роль 15-летняя актриса получила "Золотой глобус" как "Новая звезда года".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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