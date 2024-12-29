Зірка "Ромео і Джульєтти" пішла з життя у 73 роки

Пішла з життя британська акторка Олівія Гассі, відома за роллю у фільмі "Ромео і Джульєтта" (1968). Їй було 73 роки.

Пише УНН з посиланням на Guardian.

Олівія Гассі, яка прославилася роллю Джульєтти у фільмі Франко Дзеффіреллі "Ромео і Джульєтта" (1968), померла у віці 73 років. Як повідомила її родина, акторка мирно пішла з життя у п’ятницю у своєму домі.

Олівія була неймовірною людиною, чиє тепло, мудрість і щира доброта торкнулися всіх, хто її знав. Вона прожила життя, сповнене пристрасті, любові та відданості мистецтву, духовності й турботі про тварин. Ми сумуємо через цю величезну втрату, але водночас відзначаємо її глибокий вплив на наше життя і кінематограф - йдеться в заяві її сімʼї.

Гассі, яка народилася в Буенос-Айресі, була лише 15-річною, коли разом із Леонардом Вайтінґом зіграла головні ролі в оскароносній екранізації трагедії Шекспіра. Її гра принесла їй "Золотий глобус" у номінації "Нова зірка року".

У 2023 році Хассі та Вайтінґ подали позов проти студії, звинувативши її у жорстокому поводженні з дітьми через суперечливу оголену сцену у фільмі, зняту, коли їм було 15 і 16 років відповідно. Однак суд відхилив позов, визнавши, що фільм не порушує закон.

Стрічка "Ромео і Джульєтта" стала касовим хітом, отримавши чотири номінації на "Оскар" і перемігши у двох – за найкращу операторську роботу та дизайн костюмів.

Окрім цієї ролі, Хассі також знялася у фільмі жахів "Чорне Різдво" (1974), екранізації "Смерті на Нілі" (1978) Агати Крісті та багатьох інших стрічках.

Нагадаємо

Берт, морський крокодил, який отримав всесвітню популярність завдяки своїй ролі у фільмі 1986 року "Крокодил Данді", мирно помер у віці 90 років.