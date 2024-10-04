4 жовтня: Всесвітній день тварин, День посмішки

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54328 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 101526 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 139624 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 115985 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 108313 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113380 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 138421 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75090 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83567 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176640 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.6 м/с
82 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 22926 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 28134 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 26864 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 18438 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 32341 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 139625 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 138421 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176640 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515497 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595125 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5485 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 26864 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 28134 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34792 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58920 перегляди
Актуальне
4 жовтня: Всесвітній день тварин, День посмішки

4 жовтня: Всесвітній день тварин, День посмішки

Київ • УНН

 • 110012 перегляди

На нашій планеті нараховується 45 тисяч видів хребетних та вісім мільйонів видів безхребетних тварин, з яких в цілому описано лише півтора мільйони.

Сьогодні, четвертого жовтня, зоозахисники у багатьох країнах світу можуть долучитися до різноманітних заходів з нагоди Всесвітнього дня тварин, пише УНН.

Вперше цю подію відзначили у 1925 році  за ініціативи німецького письменника та відомого захисника тварин Генріха Ціммермана. Через два роки на конгресі зоозахисників у Флоренції подія набула офіційного статусу. Датою відзначення обрали 4 жовтня – на честь Франциска Асизького – католицького священика, покровителя тварин, який помер саме цього дня.

Мета сьогоднішньої події – привернути увагу суспільства, що через вирубку лісів, осушення водойм, знищення інших місць проживання тварин у дикій природі, зміни кліматичних умов, браконьєрство, тощо чимало видів тварин назавжди зникли на нашій планеті, і ще більше знаходяться на межі вимирання.

На нашій планеті нараховується 45 тисяч видів хребетних та вісім мільйонів видів безхребетних тварин, з яких в цілому описано лише півтора мільйони.

За підрахунками деяких науковців, за одну годину на планеті зникають три популяції тварин.

Також сьогодні, у першу п’ятницю жовтня, відзначається Всесвітній день посмішки.

У 1963 році художник Харві Болл отримав замовлення від однієї американської страхової компанії на створення символу з метою підняття бойового духу співробітників. Саме тоді через злиття з іншою компанією працівники не були впевнені в своєму майбутньому, тому стали роздратованими, сумними та розгубленими, і це погано впливало на бізнес.

Болл намалював усміхнене личко жовтого кольору і отримав за це 45 доларів.

Створений Боллом символ сподобався замовникам і його було виготовлено у вигляді значка та видано службовцям і клієнтам страхової компанії. При цьому значки зі смайликом мали такий успіх, що фірмі довелося випустити ще 10 тисяч екземплярів.

У 1999 році Болл створив Всесвітній фонд посмішок, і започаткував відповідне свято.

Також четвертого жовтня відзначається День поліпшень в офісі.

Статистикою доведено, що люди, які працюють в гарних умовах, мають набагато вищу продуктивність та приносять позитивні результати. Зручні крісла, сучасна оргтехніка, правильне освітлення, кондиціонери, зона відпочинку – все це ключові вимоги до роботодавця. Сьогодні кожен працівник може не тільки запропонувати якісь поліпшення для офісу, але й самий щось зробити аби покращити умови праці для себе та своїх колег.

В Україні сьогодні відзначається День ветеринарної служби в системі МВС.

Служба виконує завдання щодо нагляду за санітарним станом у тваринницьких фермерських господарствах, переробних підприємствах, встановлення джерел небезпечних інфекцій та їх локалізації, за виробленням якісної та безпечної тваринної продукції.

З 2000 року за ініціативи Організації Об’єднаних Націй четвертого жовтня починається Всесвітній тиждень космосу.

Саме четвертого жовтня 1957 року на орбіту був виведений перший штучний супутник Землі.

За церковним календарем 4 жовтня - День пам’яті мученика Ієрофея.

Ієрофея хрестив та висвятив у єпископи апостол Павло. Чоловік багато проповідував.

Загинув від рук язичників під час посилення гонінь на християн.

Іменини 4 жовтня святкують Володимир, Павло, Степан, Вероніка.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

УНН Lite
florentsiiaФлоренція
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.46
Bitcoin
$87,495.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,043.19
Ethereum
$2,081.24