4 жовтня: Всесвітній день тварин, День посмішки

Сьогодні, четвертого жовтня, зоозахисники у багатьох країнах світу можуть долучитися до різноманітних заходів з нагоди Всесвітнього дня тварин, пише УНН.

Вперше цю подію відзначили у 1925 році за ініціативи німецького письменника та відомого захисника тварин Генріха Ціммермана. Через два роки на конгресі зоозахисників у Флоренції подія набула офіційного статусу. Датою відзначення обрали 4 жовтня – на честь Франциска Асизького – католицького священика, покровителя тварин, який помер саме цього дня.

Мета сьогоднішньої події – привернути увагу суспільства, що через вирубку лісів, осушення водойм, знищення інших місць проживання тварин у дикій природі, зміни кліматичних умов, браконьєрство, тощо чимало видів тварин назавжди зникли на нашій планеті, і ще більше знаходяться на межі вимирання.

На нашій планеті нараховується 45 тисяч видів хребетних та вісім мільйонів видів безхребетних тварин, з яких в цілому описано лише півтора мільйони.

За підрахунками деяких науковців, за одну годину на планеті зникають три популяції тварин.

Також сьогодні, у першу п’ятницю жовтня, відзначається Всесвітній день посмішки.

У 1963 році художник Харві Болл отримав замовлення від однієї американської страхової компанії на створення символу з метою підняття бойового духу співробітників. Саме тоді через злиття з іншою компанією працівники не були впевнені в своєму майбутньому, тому стали роздратованими, сумними та розгубленими, і це погано впливало на бізнес.

Болл намалював усміхнене личко жовтого кольору і отримав за це 45 доларів.

Створений Боллом символ сподобався замовникам і його було виготовлено у вигляді значка та видано службовцям і клієнтам страхової компанії. При цьому значки зі смайликом мали такий успіх, що фірмі довелося випустити ще 10 тисяч екземплярів.

У 1999 році Болл створив Всесвітній фонд посмішок, і започаткував відповідне свято.

Також четвертого жовтня відзначається День поліпшень в офісі.

Статистикою доведено, що люди, які працюють в гарних умовах, мають набагато вищу продуктивність та приносять позитивні результати. Зручні крісла, сучасна оргтехніка, правильне освітлення, кондиціонери, зона відпочинку – все це ключові вимоги до роботодавця. Сьогодні кожен працівник може не тільки запропонувати якісь поліпшення для офісу, але й самий щось зробити аби покращити умови праці для себе та своїх колег.

В Україні сьогодні відзначається День ветеринарної служби в системі МВС.

Служба виконує завдання щодо нагляду за санітарним станом у тваринницьких фермерських господарствах, переробних підприємствах, встановлення джерел небезпечних інфекцій та їх локалізації, за виробленням якісної та безпечної тваринної продукції.

З 2000 року за ініціативи Організації Об’єднаних Націй четвертого жовтня починається Всесвітній тиждень космосу.

Саме четвертого жовтня 1957 року на орбіту був виведений перший штучний супутник Землі.

За церковним календарем 4 жовтня - День пам’яті мученика Ієрофея.

Ієрофея хрестив та висвятив у єпископи апостол Павло. Чоловік багато проповідував.

Загинув від рук язичників під час посилення гонінь на християн.

Іменини 4 жовтня святкують Володимир, Павло, Степан, Вероніка.