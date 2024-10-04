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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 03:07  •  1187 просмотра

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На нашей планете насчитывается 45 тысяч видов позвоночных и восемь миллионов видов беспозвоночных животных, из которых в целом описано лишь полтора миллиона.

Сегодня, четвертого октября, зоозащитники во многих странах мира могут присоединиться к различным мероприятиям по случаю Всемирного дня животных, пишет УНН.

Впервые это событие отметили в 1925 году  по инициативе немецкого писателя и известного защитника животных Генриха Циммермана. Через два года на конгрессе зоозащитников во Флоренции событие приобрело официальный статус. Датой празднования выбрали 4 октября - в честь Франциска Ассизского - католического священника, покровителя животных, который умер именно в этот день.

Цель сегодняшнего события - привлечь внимание общества, что из-за вырубки лесов, осушения водоемов, уничтожения других мест обитания животных в дикой природе, изменения климатических условий, браконьерство и т.д. многие виды животных навсегда исчезли на нашей планете, и еще больше находятся на грани вымирания.

На нашей планете насчитывается 45 тысяч видов позвоночных и восемь миллионов видов беспозвоночных животных, из которых в целом описано лишь полтора миллиона.

По подсчетам некоторых ученых, за один час на планете исчезают три популяции животных.

Также сегодня, в первую пятницу октября, отмечается Всемирный день улыбки.

В 1963 году художник Харви Болл получил заказ от одной американской страховой компании на создание символа с целью поднятия боевого духа сотрудников. Именно тогда из-за слияния с другой компанией работники не были уверены в своем будущем, поэтому стали раздраженными, грустными и растерянными, и это плохо влияло на бизнес.

Болл нарисовал улыбающееся личико желтого цвета и получил за это 45 долларов.

Созданный Боллом символ понравился заказчикам и был изготовлен в виде значка и выдан служащим и клиентам страховой компании. При этом значки со смайликом имели такой успех, что фирме пришлось выпустить еще 10 тысяч экземпляров.

В 1999 году Болл создал Всемирный фонд улыбок, и основал соответствующий праздник.

Также четвертого октября отмечается День улучшений в офисе.

Статистикой доказано, что люди, которые работают в хороших условиях, имеют гораздо более высокую производительность и приносят положительные результаты. Удобные кресла, современная оргтехника, правильное освещение, кондиционеры, зона отдыха - все это ключевые требования к работодателю. Сегодня каждый работник может не только предложить какие-то улучшения для офиса, но и сам что-то сделать, чтобы улучшить условия труда для себя и своих коллег.

В Украине сегодня отмечается День ветеринарной службы в системе МВД.

Служба выполняет задачи по надзору за санитарным состоянием в животноводческих фермерских хозяйствах, перерабатывающих предприятиях, установление источников опасных инфекций и их локализации, за выработкой качественной и безопасной животной продукции.

С 2000 года по инициативе Организации Объединенных Наций четвертого октября начинается Всемирная неделя космоса.

Именно четвертого октября 1957 года на орбиту был выведен первый искусственный спутник Земли.

По церковному календарю 4 октября - День памяти мученика Иерофея.

Иерофея крестил и рукоположил в епископы апостол Павел. Мужчина много проповедовал.

Погиб от рук язычников во время усиления гонений на христиан.

Именины 4 октября празднуют Владимир, Павел, Степан, Вероника.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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