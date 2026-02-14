В Італії під час Олімпіади розслідують нову диверсію на залізниці

$42.990.00
51.030.00
ukenru
14:24 • 2164 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
12:44 • 6956 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 10918 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
11:01 • 10990 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 12946 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 13544 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 13376 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 25547 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 42457 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 37556 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
85%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Посланці Трампа проведуть переговори з Іраном та Україною і рф в один день - Reuters14 лютого, 06:11 • 6342 перегляди
Китай міг би зателефонувати путіну і завершити війну - посол США при НАТО14 лютого, 06:29 • 4438 перегляди
росія атакувала Україну балістичним "Іскандером", за ніч знешкоджено 91 зі 112 дронів14 лютого, 06:46 • 4588 перегляди
У Києві частина будинків знову з опаленням після ворожої атаки14 лютого, 06:55 • 4948 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 9230 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 68396 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 101210 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 63694 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 81741 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 122628 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Марк Рютте
Ван Ї (політик)
Актуальні місця
Україна
Європа
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 9282 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 12613 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 16040 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 38707 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 38005 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Серіали
Шахед-136

В Італії під час Олімпіади розслідують нову диверсію на залізниці

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Пошкодження залізничної інфраструктури спричинило затримки поїздів і розглядається як кримінальний злочин проти транспортної системи.

В Італії під час Олімпіади розслідують нову диверсію на залізниці

В Італії правоохоронці розслідують новий випадок ймовірного навмисного пошкодження залізничної інфраструктури під час проведення Зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (6–22 лютого). Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Як повідомляють місцеві правоохоронні органи, інцидент стався на високошвидкісній залізничній лінії між Римом і Неаполем. У районі Флоренції були виявлені підпалені кабелі та інші ознаки втручання, які, за попередніми даними, мають ознаки умисного пошкодження. Унаслідок цього рух поїздів було затримано більш ніж на годину.

Поліція кваліфікує подію як можливий кримінальний злочин, спрямований на порушення роботи транспортної системи. Наразі триває розслідування для встановлення осіб, причетних до інциденту, а також їхніх мотивів.

Це не перший подібний випадок під час Олімпійських ігор. Раніше аналогічні інциденти фіксувалися поблизу Болоньї та на інших ділянках залізничної мережі країни.

Міністерство транспорту Італії спільно з правоохоронними органами посилило контроль за об’єктами критичної інфраструктури. Влада розглядає пошкодження не як технічну несправність, а як імовірні навмисні дії, вчинені в умовах підвищених заходів безпеки під час проведення міжнародного спортивного заходу.

Нагадаємо

7 лютого - перший повний день зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо - розпочався з масштабного транспортного колапсу. Міністр інфраструктури та транспорту Італії Маттео Сальвіні офіційно назвав серію інцидентів на залізниці навмисним саботажем.

Олександра Василенко

КриміналСвіт
Техніка
Неаполь
Bloomberg
Флоренція
Рим
Мілан
Італія