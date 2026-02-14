В Італії під час Олімпіади розслідують нову диверсію на залізниці

В Італії правоохоронці розслідують новий випадок ймовірного навмисного пошкодження залізничної інфраструктури під час проведення Зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (6–22 лютого). Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Як повідомляють місцеві правоохоронні органи, інцидент стався на високошвидкісній залізничній лінії між Римом і Неаполем. У районі Флоренції були виявлені підпалені кабелі та інші ознаки втручання, які, за попередніми даними, мають ознаки умисного пошкодження. Унаслідок цього рух поїздів було затримано більш ніж на годину.

Поліція кваліфікує подію як можливий кримінальний злочин, спрямований на порушення роботи транспортної системи. Наразі триває розслідування для встановлення осіб, причетних до інциденту, а також їхніх мотивів.

Це не перший подібний випадок під час Олімпійських ігор. Раніше аналогічні інциденти фіксувалися поблизу Болоньї та на інших ділянках залізничної мережі країни.

Міністерство транспорту Італії спільно з правоохоронними органами посилило контроль за об’єктами критичної інфраструктури. Влада розглядає пошкодження не як технічну несправність, а як імовірні навмисні дії, вчинені в умовах підвищених заходів безпеки під час проведення міжнародного спортивного заходу.

Нагадаємо

7 лютого - перший повний день зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо - розпочався з масштабного транспортного колапсу. Міністр інфраструктури та транспорту Італії Маттео Сальвіні офіційно назвав серію інцидентів на залізниці навмисним саботажем.