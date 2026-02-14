$42.990.00
Рубрики
Популярные новости
В Италии во время Олимпиады расследуют новую диверсию на железной дороге

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Повреждение железнодорожной инфраструктуры вызвало задержки поездов и рассматривается как уголовное преступление против транспортной системы.

В Италии во время Олимпиады расследуют новую диверсию на железной дороге

В Италии правоохранительные органы расследуют новый случай предполагаемого умышленного повреждения железнодорожной инфраструктуры во время проведения Зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо (6–22 февраля). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как сообщают местные правоохранительные органы, инцидент произошел на высокоскоростной железнодорожной линии между Римом и Неаполем. В районе Флоренции были обнаружены подожженные кабели и другие признаки вмешательства, которые, по предварительным данным, имеют признаки умышленного повреждения. В результате движение поездов было задержано более чем на час.

Полиция квалифицирует произошедшее как возможное уголовное преступление, направленное на нарушение работы транспортной системы. В настоящее время продолжается расследование для установления лиц, причастных к инциденту, а также их мотивов.

Это не первый подобный случай во время Олимпийских игр. Ранее аналогичные инциденты фиксировались вблизи Болоньи и на других участках железнодорожной сети страны.

Министерство транспорта Италии совместно с правоохранительными органами усилило контроль за объектами критической инфраструктуры. Власти рассматривают повреждения не как техническую неисправность, а как вероятные умышленные действия, совершенные в условиях повышенных мер безопасности во время проведения международного спортивного мероприятия.

7 февраля – первый полный день зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо – начался с масштабного транспортного коллапса. Министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини официально назвал серию инцидентов на железной дороге умышленным саботажем.

Александра Василенко

Криминал и ЧПНовости Мира
Техника
Неаполь
Bloomberg L.P.
Флоренция
Рим
Милан
Италия