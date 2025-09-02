$41.370.05
48.470.27
11:50 • 33202 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 59266 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 102169 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 118120 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 65488 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 127879 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 47241 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 84426 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53117 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108025 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

45-річний флорентієць підозрюється у створенні фейкових порнофото італійських політиків

Київ • УНН

 • 102 перегляди

В Італії 45-річного чоловіка звинувачують у розміщенні підроблених порно-фото відомих осіб, зокрема політиків. Поліція розпочала розслідування після скарг від Джорджії Мелоні, її сестри та лідерки опозиції.

45-річний флорентієць підозрюється у створенні фейкових порнофото італійських політиків

Поліція розпочала справу, після того як кілька італійських політиків, актрис і підприємниць подали скаргу на порнографічний веб-сайт. Відповідальність за публікацію на веб-сайті тисяч фотографій та відеозаписів, за даними слідства, може стосуватися мешканця міста Флоренція.

Передає УНН із посиланням на La Repubblica.

Деталі

Фейкові порнографічні фотографії в Італії, серед яких підробка обличь італійських політиків, акторок та бізнесвумен розбурхали громадськість в Італії. Як повідомляється у ЗМІ, через вульгарні знімки постраждали прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, її сестра Аріанна Мелоні, а також лідерка опозиції Еллі Шлайн. 

Поліція розпочала розслідування щодо оператора веб-сайту. Під підозрою 45-річний чоловік, родом з Кампанії, який проживає у Флоренції.

Фігурант - власник невеликого бізнесу в Італії. Чи дійсно саме цей чоловік є адміністратором скандального веб-сайту, який вже був заблокований - ще належить з'ясувати.

За чутками, в одному випадку чоловік нібито просив у жертв гроші за видалення опублікованих зображень.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит подали позов про наклеп у США проти інфлюенсерки Кендес Оуенс. Причиною стала її заява про те, що перша леді Франції нібито є чоловіком.

Трамп боровся з парасолькою на трапі літака Air Force One13.04.25, 10:02 • 5412 переглядiв

Ігор Тележніков

