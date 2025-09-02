45-річний флорентієць підозрюється у створенні фейкових порнофото італійських політиків
В Італії 45-річного чоловіка звинувачують у розміщенні підроблених порно-фото відомих осіб, зокрема політиків. Поліція розпочала розслідування після скарг від Джорджії Мелоні, її сестри та лідерки опозиції.
Поліція розпочала справу, після того як кілька італійських політиків, актрис і підприємниць подали скаргу на порнографічний веб-сайт. Відповідальність за публікацію на веб-сайті тисяч фотографій та відеозаписів, за даними слідства, може стосуватися мешканця міста Флоренція.
Фейкові порнографічні фотографії в Італії, серед яких підробка обличь італійських політиків, акторок та бізнесвумен розбурхали громадськість в Італії. Як повідомляється у ЗМІ, через вульгарні знімки постраждали прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, її сестра Аріанна Мелоні, а також лідерка опозиції Еллі Шлайн.
Поліція розпочала розслідування щодо оператора веб-сайту. Під підозрою 45-річний чоловік, родом з Кампанії, який проживає у Флоренції.
Фігурант - власник невеликого бізнесу в Італії. Чи дійсно саме цей чоловік є адміністратором скандального веб-сайту, який вже був заблокований - ще належить з'ясувати.
За чутками, в одному випадку чоловік нібито просив у жертв гроші за видалення опублікованих зображень.
Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит подали позов про наклеп у США проти інфлюенсерки Кендес Оуенс. Причиною стала її заява про те, що перша леді Франції нібито є чоловіком.
