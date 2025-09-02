45-летний флорентиец подозревается в создании фейковых порнофото итальянских политиков
Киев • УНН
В Италии 45-летнего мужчину обвиняют в размещении поддельных порнофото известных лиц, в том числе политиков. Полиция начала расследование после жалоб от Джорджии Мелони, ее сестры и лидера оппозиции.
Полиция возбудила дело после того, как несколько итальянских политиков, актрис и предпринимательниц подали жалобу на порнографический веб-сайт. Ответственность за публикацию на веб-сайте тысяч фотографий и видеозаписей, по данным следствия, может касаться жителя города Флоренция.
Передает УНН со ссылкой на La Repubblica.
Детали
Фейковые порнографические фотографии в Италии, среди которых подделка лиц итальянских политиков, актрис и бизнесвумен, взбудоражили общественность в Италии. Как сообщается в СМИ, из-за вульгарных снимков пострадали премьер-министр Италии Джорджия Мелони, ее сестра Арианна Мелони, а также лидер оппозиции Элли Шлайн.
Полиция начала расследование в отношении оператора веб-сайта. Под подозрением 45-летний мужчина, родом из Кампании, проживающий во Флоренции.
Фигурант - владелец небольшого бизнеса в Италии. Действительно ли именно этот мужчина является администратором скандального веб-сайта, который уже был заблокирован - еще предстоит выяснить.
По слухам, в одном случае мужчина якобы просил у жертв деньги за удаление опубликованных изображений.
