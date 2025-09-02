$41.370.05
48.470.27
ukenru
11:50 • 33089 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 59118 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 102013 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 117971 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 65409 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 127809 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 47216 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 84389 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 53114 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 108015 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
45-летний флорентиец подозревается в создании фейковых порнофото итальянских политиков

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В Италии 45-летнего мужчину обвиняют в размещении поддельных порнофото известных лиц, в том числе политиков. Полиция начала расследование после жалоб от Джорджии Мелони, ее сестры и лидера оппозиции.

45-летний флорентиец подозревается в создании фейковых порнофото итальянских политиков

Полиция возбудила дело после того, как несколько итальянских политиков, актрис и предпринимательниц подали жалобу на порнографический веб-сайт. Ответственность за публикацию на веб-сайте тысяч фотографий и видеозаписей, по данным следствия, может касаться жителя города Флоренция.

Передает УНН со ссылкой на La Repubblica.

Детали

Фейковые порнографические фотографии в Италии, среди которых подделка лиц итальянских политиков, актрис и бизнесвумен, взбудоражили общественность в Италии. Как сообщается в СМИ, из-за вульгарных снимков пострадали премьер-министр Италии Джорджия Мелони, ее сестра Арианна Мелони, а также лидер оппозиции Элли Шлайн.

Полиция начала расследование в отношении оператора веб-сайта. Под подозрением 45-летний мужчина, родом из Кампании, проживающий во Флоренции.

Фигурант - владелец небольшого бизнеса в Италии. Действительно ли именно этот мужчина является администратором скандального веб-сайта, который уже был заблокирован - еще предстоит выяснить.

По слухам, в одном случае мужчина якобы просил у жертв деньги за удаление опубликованных изображений.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит подали иск о клевете в США против инфлюенсерши Кэндис Оуэнс. Причиной стало ее заявление о том, что первая леди Франции якобы является мужчиной.

Трамп боролся с зонтом на трапе самолета Air Force One13.04.25, 10:02 • 5412 просмотров

Игорь Тележников

Новости Мира
Фейковые новости
Джорджия Мелони
Флоренция
Эмманюэль Макрон
Бриджит Макрон
Франция
Италия
Соединённые Штаты