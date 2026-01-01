11 найцікавіших розкішних готелів, що відкриються у 2026 році

Видання Bloomberg оприлюднило огляд найбільш очікуваних готельних об’єктів, запуск яких запланований вже у 2026 році. До списку увійшли як приватні острівні курорти, так і реконструйовані історичні палаци у великих мегаполісах. Про це пише УНН.

Деталі

Vineta (Палм-Біч, США). Готель у будівлі в стилі середземноморського відродження запропонує гостям сервіс із пересувними візками шампанського та джелато. Інтер'єр 41 люкса виконаний у пастельних тонах, що підкреслюють сторічну історію споруди.

Vineta

Zannier Bendor (Прованс, Франція). Приватний острів площею 17 акрів перетворять на курорт із дайвінг-центром, художньою галереєю та ресторанами. Гості зможуть дістатися до материка за десять хвилин на поромі для відвідування провансальських ринків.

Zannier Bendor

Cambridge House (Лондон, Велика Британія). Новий об’єкт у Мейфері розташований у колишній резиденції прем'єр-міністра з видом на Грін-парк. Особливістю готелю стане дворівнева оздоровча зона, натхненна давньоримськими лазнями.

Cambridge House

La Réserve Florence (Флоренція, Італія). Готель на шість апартаментів розмістили у відреставрованому 600-річному палаццо з автентичними фресками на стелях. Клієнтам пропонують приватні кулінарні пригоди та доступ до "секретного бару" в історичній будівлі.

Екзотичні напрямки та сафарі-лоджі

Imperial Hotel (Кіото, Японія). Заклад відкриється у приміщенні колишнього театру в районі Гіон, зберігши оригінальні колони та елементи сцени. Для оздоблення номерів використані традиційні матеріали, зокрема кедр та татамі.

Imperial Hotel

Amanvari (Нижня Каліфорнія, Мексика). Курорт складається з 18 касітас на схилі пагорба з приватними басейнами та краєвидами на затоку Кортес. На території розташовані органічні ферми та поля для гольфу поруч із придатними для купання пляжами.

The Red Palace (Ер-Ріяд, Саудівська Аравія). Колишня королівська резиденція 1943 року відкриється як готель на 70 номерів з палацовими господарями. Приймальні зали будуть ароматизовані трояндою Таїфа, яку полюбляв засновник країни.

Four Seasons Cartagena (Картахена, Колумбія). Проєкт об'єднує вісім історичних будівель, включаючи храм XVI століття та елітний клуб 1920-х років. Гості зможуть відвідувати уроки сальси від професіоналів та відпочивати біля басейнів на даху.

Four Seasons Cartagena

Malkai (Оман). Це маршрут із трьох ультрарозкішних лоджів, що охоплює пустелю, узбережжя та скелясті гори. Кожну групу супроводжуватиме особистий дворецький-водій на позашляховику Land Rover Defender.

Singita Elela (Ботсвана). Наметовий лодж у дельті Окаванго запропонує вісім наметів із басейнами на приватній території площею 400 тисяч акрів. Дизайн об'єкта базується на роботах провідних африканських ремісників і ткачів.

The Cooper (Чарльстон, США). Перший міський курорт на набережній Чарльстона матиме власну пристань із круїзними суднами для екскурсій. Відвідувачі отримають доступ до інфініті-басейну на даху та оздоровчого центру.

The Cooper

