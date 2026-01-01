11 найцікавіших розкішних готелів, що відкриються у 2026 році

$42.350.03
49.790.06
ukenru
13:04 • 5020 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27 • 9332 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 10615 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 10525 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 83571 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 100451 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 38712 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 38005 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 33538 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 27294 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.1м/с
75%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Мінус 1060 бійців та 769 БпЛА: з якими втратами входять росіяни у 2026 рік1 січня, 05:48 • 14718 перегляди
Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-ЛагоVideo1 січня, 07:47 • 14129 перегляди
Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном1 січня, 08:01 • 56805 перегляди
Через атаки рф знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині, графіки тривають - Міненерго08:05 • 12219 перегляди
На Волині після атаки рф ліквідували пожежі на об'єктах критичної інфраструктури: показали наслідкиPhotoVideo08:12 • 9042 перегляди
Публікації
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки11:39 • 8652 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 83553 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 49987 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 86837 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 84808 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олексій Білошицький
Олег Синєгубов
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo12:15 • 3276 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 19751 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 21502 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 49992 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 21915 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Ракетний комплекс "Тор"
MIM-104 Patriot

11 найцікавіших розкішних готелів, що відкриються у 2026 році

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Видання Bloomberg представило огляд 11 найбільш очікуваних готельних об’єктів, які заплановано відкрити у 2026 році. До списку увійшли приватні острівні курорти та реконструйовані історичні палаци у великих мегаполісах.

11 найцікавіших розкішних готелів, що відкриються у 2026 році

Видання Bloomberg оприлюднило огляд найбільш очікуваних готельних об’єктів, запуск яких запланований вже у 2026 році. До списку увійшли як приватні острівні курорти, так і реконструйовані історичні палаци у великих мегаполісах. Про це пише УНН.

Деталі

Vineta (Палм-Біч, США). Готель у будівлі в стилі середземноморського відродження запропонує гостям сервіс із пересувними візками шампанського та джелато. Інтер'єр 41 люкса виконаний у пастельних тонах, що підкреслюють сторічну історію споруди.

Vineta 
Vineta 

Zannier Bendor (Прованс, Франція). Приватний острів площею 17 акрів перетворять на курорт із дайвінг-центром, художньою галереєю та ресторанами. Гості зможуть дістатися до материка за десять хвилин на поромі для відвідування провансальських ринків.

Zannier Bendor
Zannier Bendor

Cambridge House (Лондон, Велика Британія). Новий об’єкт у Мейфері розташований у колишній резиденції прем'єр-міністра з видом на Грін-парк. Особливістю готелю стане дворівнева оздоровча зона, натхненна давньоримськими лазнями.

Cambridge House
Cambridge House

La Réserve Florence (Флоренція, Італія). Готель на шість апартаментів розмістили у відреставрованому 600-річному палаццо з автентичними фресками на стелях. Клієнтам пропонують приватні кулінарні пригоди та доступ до "секретного бару" в історичній будівлі.

Екзотичні напрямки та сафарі-лоджі

Imperial Hotel (Кіото, Японія). Заклад відкриється у приміщенні колишнього театру в районі Гіон, зберігши оригінальні колони та елементи сцени. Для оздоблення номерів використані традиційні матеріали, зокрема кедр та татамі.

Imperial Hotel
Imperial Hotel

Amanvari (Нижня Каліфорнія, Мексика). Курорт складається з 18 касітас на схилі пагорба з приватними басейнами та краєвидами на затоку Кортес. На території розташовані органічні ферми та поля для гольфу поруч із придатними для купання пляжами.

The Red Palace (Ер-Ріяд, Саудівська Аравія). Колишня королівська резиденція 1943 року відкриється як готель на 70 номерів з палацовими господарями. Приймальні зали будуть ароматизовані трояндою Таїфа, яку полюбляв засновник країни.

Four Seasons Cartagena (Картахена, Колумбія). Проєкт об'єднує вісім історичних будівель, включаючи храм XVI століття та елітний клуб 1920-х років. Гості зможуть відвідувати уроки сальси від професіоналів та відпочивати біля басейнів на даху.

Four Seasons Cartagena
Four Seasons Cartagena

Malkai (Оман). Це маршрут із трьох ультрарозкішних лоджів, що охоплює пустелю, узбережжя та скелясті гори. Кожну групу супроводжуватиме особистий дворецький-водій на позашляховику Land Rover Defender.

Singita Elela (Ботсвана). Наметовий лодж у дельті Окаванго запропонує вісім наметів із басейнами на приватній території площею 400 тисяч акрів. Дизайн об'єкта базується на роботах провідних африканських ремісників і ткачів.

The Cooper (Чарльстон, США). Перший міський курорт на набережній Чарльстона матиме власну пристань із круїзними суднами для екскурсій. Відвідувачі отримають доступ до інфініті-басейну на даху та оздоровчого центру.

The Cooper
The Cooper

Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання23.12.25, 14:03 • 92950 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуНерухомість
Нерухомість
Тренд
Бренд
Колумбія
Bloomberg
Флоренція
Мексика
Ер-Ріяд
Ботсвана
Франція
Велика Британія
Італія
Саудівська Аравія
Оман
Японія
Сполучені Штати Америки
Лондон