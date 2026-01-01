11 самых интересных роскошных отелей, которые откроются в 2026 году

$42.350.03
49.790.06
ukenru
13:04 • 4968 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
11:27 • 9248 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
10:32 • 10582 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
10:10 • 10494 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 83478 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 100344 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 38693 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 37994 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 33531 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 27289 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.1м/с
75%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год1 января, 05:48 • 14718 просмотра
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-ЛагоVideo1 января, 07:47 • 14129 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном1 января, 08:01 • 56806 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго08:05 • 12219 просмотра
На Волыни после атаки рф ликвидировали пожары на объектах критической инфраструктуры: показали последствияPhotoVideo08:12 • 9042 просмотра
публикации
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки11:39 • 8622 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 83483 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 49963 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 86824 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 84796 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Белошицкий
Олег Синегубов
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Донецкая область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo12:15 • 3248 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 19735 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 21483 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 49957 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 21899 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Ракетный комплекс "Тор
MIM-104 Patriot

11 самых интересных роскошных отелей, которые откроются в 2026 году

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Издание Bloomberg представило обзор 11 самых ожидаемых гостиничных объектов, которые планируется открыть в 2026 году. В список вошли частные островные курорты и реконструированные исторические дворцы в крупных мегаполисах.

11 самых интересных роскошных отелей, которые откроются в 2026 году

Издание Bloomberg опубликовало обзор самых ожидаемых гостиничных объектов, запуск которых запланирован уже в 2026 году. В список вошли как частные островные курорты, так и реконструированные исторические дворцы в крупных мегаполисах. Об этом пишет УНН.

Детали

Vineta (Палм-Бич, США). Отель в здании в стиле средиземноморского возрождения предложит гостям сервис с передвижными тележками шампанского и джелато. Интерьер 41 люкса выполнен в пастельных тонах, подчеркивающих столетнюю историю сооружения.

Vineta 
Vineta 

Zannier Bendor (Прованс, Франция). Частный остров площадью 17 акров превратят в курорт с дайвинг-центром, художественной галереей и ресторанами. Гости смогут добраться до материка за десять минут на пароме для посещения провансальских рынков.

Zannier Bendor
Zannier Bendor

Cambridge House (Лондон, Великобритания). Новый объект в Мейфере расположен в бывшей резиденции премьер-министра с видом на Грин-парк. Особенностью отеля станет двухуровневая оздоровительная зона, вдохновленная древнеримскими банями.

Cambridge House
Cambridge House

La Réserve Florence (Флоренция, Италия). Отель на шесть апартаментов разместили в отреставрированном 600-летнем палаццо с аутентичными фресками на потолках. Клиентам предлагают частные кулинарные приключения и доступ к "секретному бару" в историческом здании.

Экзотические направления и сафари-ложи

Imperial Hotel (Киото, Япония). Заведение откроется в помещении бывшего театра в районе Гион, сохранив оригинальные колонны и элементы сцены. Для отделки номеров использованы традиционные материалы, в частности кедр и татами.

Imperial Hotel
Imperial Hotel

Amanvari (Нижняя Калифорния, Мексика). Курорт состоит из 18 каситас на склоне холма с частными бассейнами и видами на залив Кортес. На территории расположены органические фермы и поля для гольфа рядом с пригодными для купания пляжами.

The Red Palace (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Бывшая королевская резиденция 1943 года откроется как отель на 70 номеров с дворцовыми хозяевами. Приемные залы будут ароматизированы розой Таифа, которую любил основатель страны.

Four Seasons Cartagena (Картахена, Колумбия). Проект объединяет восемь исторических зданий, включая храм XVI века и элитный клуб 1920-х годов. Гости смогут посещать уроки сальсы от профессионалов и отдыхать у бассейнов на крыше.

Four Seasons Cartagena
Four Seasons Cartagena

Malkai (Оман). Это маршрут из трех ультрароскошных лоджей, охватывающий пустыню, побережье и скалистые горы. Каждую группу будет сопровождать личный дворецкий-водитель на внедорожнике Land Rover Defender.

Singita Elela (Ботсвана). Палаточный лодж в дельте Окаванго предложит восемь палаток с бассейнами на частной территории площадью 400 тысяч акров. Дизайн объекта основан на работах ведущих африканских ремесленников и ткачей.

The Cooper (Чарльстон, США). Первый городской курорт на набережной Чарльстона будет иметь собственную пристань с круизными судами для экскурсий. Посетители получат доступ к инфинити-бассейну на крыше и оздоровительному центру.

The Cooper
The Cooper

Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жилье23.12.25, 14:03 • 92950 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираНедвижимость
Недвижимость
Тренд
Бренд
Колумбия
Bloomberg L.P.
Флоренция
Мексика
Эр-Рияд
Ботсвана
Франция
Великобритания
Италия
Саудовская Аравия
Оман
Япония
Соединённые Штаты
Лондон