11 самых интересных роскошных отелей, которые откроются в 2026 году

Издание Bloomberg опубликовало обзор самых ожидаемых гостиничных объектов, запуск которых запланирован уже в 2026 году. В список вошли как частные островные курорты, так и реконструированные исторические дворцы в крупных мегаполисах. Об этом пишет УНН.

Детали

Vineta (Палм-Бич, США). Отель в здании в стиле средиземноморского возрождения предложит гостям сервис с передвижными тележками шампанского и джелато. Интерьер 41 люкса выполнен в пастельных тонах, подчеркивающих столетнюю историю сооружения.

Zannier Bendor (Прованс, Франция). Частный остров площадью 17 акров превратят в курорт с дайвинг-центром, художественной галереей и ресторанами. Гости смогут добраться до материка за десять минут на пароме для посещения провансальских рынков.

Cambridge House (Лондон, Великобритания). Новый объект в Мейфере расположен в бывшей резиденции премьер-министра с видом на Грин-парк. Особенностью отеля станет двухуровневая оздоровительная зона, вдохновленная древнеримскими банями.

La Réserve Florence (Флоренция, Италия). Отель на шесть апартаментов разместили в отреставрированном 600-летнем палаццо с аутентичными фресками на потолках. Клиентам предлагают частные кулинарные приключения и доступ к "секретному бару" в историческом здании.

Экзотические направления и сафари-ложи

Imperial Hotel (Киото, Япония). Заведение откроется в помещении бывшего театра в районе Гион, сохранив оригинальные колонны и элементы сцены. Для отделки номеров использованы традиционные материалы, в частности кедр и татами.

Amanvari (Нижняя Калифорния, Мексика). Курорт состоит из 18 каситас на склоне холма с частными бассейнами и видами на залив Кортес. На территории расположены органические фермы и поля для гольфа рядом с пригодными для купания пляжами.

The Red Palace (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Бывшая королевская резиденция 1943 года откроется как отель на 70 номеров с дворцовыми хозяевами. Приемные залы будут ароматизированы розой Таифа, которую любил основатель страны.

Four Seasons Cartagena (Картахена, Колумбия). Проект объединяет восемь исторических зданий, включая храм XVI века и элитный клуб 1920-х годов. Гости смогут посещать уроки сальсы от профессионалов и отдыхать у бассейнов на крыше.

Malkai (Оман). Это маршрут из трех ультрароскошных лоджей, охватывающий пустыню, побережье и скалистые горы. Каждую группу будет сопровождать личный дворецкий-водитель на внедорожнике Land Rover Defender.

Singita Elela (Ботсвана). Палаточный лодж в дельте Окаванго предложит восемь палаток с бассейнами на частной территории площадью 400 тысяч акров. Дизайн объекта основан на работах ведущих африканских ремесленников и ткачей.

The Cooper (Чарльстон, США). Первый городской курорт на набережной Чарльстона будет иметь собственную пристань с круизными судами для экскурсий. Посетители получат доступ к инфинити-бассейну на крыше и оздоровительному центру.

