"Чарівний" Единбург прийме старт велоперегонів Tour de France у 2027 році

Велоперегони Тур де Франс-2027 (Tour de France) розпочнеться в Единбурзі, перші три етапи пройдуть у Шотландії, Англії та Уельсі, оголосили організатори ASO на церемонії в шотландській столиці в середу, пише УНН з посиланням на AFP.

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Жіночий Тур де Франс також розпочнеться з Британії у 2027 році, місце ще невідоме.

Це буде третій чоловічий старт зі Сполученого Королівства, але обидва попередні "Гранд Департи" (Grand Depart) проходили в Англії, що робить ці етапи першими, які коли-небудь проходили в Шотландії та Уельсі.

Перші два етапи 2007 року відбулися в Лондоні, а Йоркшир приймав старт 2014 року.

Згідно з офіційним звітом, Grand Depart гонки 2014 року привабив 3,5 мільйона глядачів на узбіччя, на тлі того, як два етапи проходили в Йоркширі, а третій між Кембриджем і Лондоном.

"Успіх серед публіки був абсолютно феноменальним", - сказав AFP директор туру Крістіан Прюдомм.

"Ми зіткнулися зі стінами людей, великою масою людей", - зазначив він.

Прюдомм сказав, що відправитися з "чарівного міста" Единбурга було те, що він мав на увазі протягом деякого часу, але його віддаленість спрацювала проти цього.

"Шотландія вже була кандидатом проти Йоркширу на 2014 рік, і однією з головних відмінностей на той час була відстань від Франції", - сказав Прюдомм.

"Але відтоді з’явилися нові правила UCI, які означають, що раз на чотири роки ми маємо "джокер", який стартує в п'ятницю, що докорінно змінює ситуацію", - зазначив він.

Організатори ASO використали виключення у 2022 році для старту в Копенгагені замість суботи. Вони знову використають його у 2027 році, щоб розпочати в п’ятницю, 2 липня 2027 року, три етапи на британській землі.

Деталі щодо міст поки не розкриваються, але пелотон попрямує прямо до Англії, де також відбудеться другий етап.

Третій етап у неділю, 4 липня, вперше пройде через Уельс, де, за словами Прюдомма, архітектори маршруту "використають пагорби та дуже круті схили, щоб фаворити в генеральній класифікації були пліч-о-пліч".

Понеділок буде вихідним, присвяченим перенесенню пелотону до Франції.

Тур де Франс 2025 стартує в Ліллі, а старт в Единбурзі стане п’ятим закордонним стартом за шість років після Копенгагена в 2022, Більбао в 2023, Флоренції в 2024 і Барселони в 2026.

Прюдомм каже, що він "пишається" цими міжнародними стартами, які, на його думку, не тільки допомагають "підвищити авторитет" Тур де Франс, але також приносять багато грошей для ASO - близько шести мільйонів євро (6,5 мільйонів доларів) для Більбао та Флоренції.

Марк Кавендіш, який виграв рекордні 35 етапів Тур де Франс і вважається найкращим спринтером в історії змагань, сказав: "Я думаю, що обидва мої чемпіонати Британії відбулися тут, у Шотландії, і більше за все, мене завжди тут неймовірно приймали, відчувалися справжнє людяне ставлення і палка підтримка".