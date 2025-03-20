"Волшебный" Эдинбург примет старт велогонки Tour de France в 2027 году

Велогонка Тур де Франс-2027 (Tour de France) начнется в Эдинбурге, первые три этапа пройдут в Шотландии, Англии и Уэльсе, объявили организаторы ASO на церемонии в шотландской столице в среду, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Женский Тур де Франс также начнется с Британии в 2027 году, место еще неизвестно.

Это будет третий мужской старт из Соединенного Королевства, но оба предыдущих "Гранд Департа" (Grand Depart) проходили в Англии, что делает эти этапы первыми, которые когда-либо проходили в Шотландии и Уэльсе.

Первые два этапа 2007 года состоялись в Лондоне, а Йоркшир принимал старт 2014 года.

Согласно официальному отчету, Grand Depart гонки 2014 года привлек 3,5 миллиона зрителей на обочину, на фоне того, как два этапа проходили в Йоркшире, а третий между Кембриджем и Лондоном.

"Успех среди публики был абсолютно феноменальным", - сказал AFP директор тура Кристиан Прюдомм.

"Мы столкнулись со стенами людей, большой массой людей", - отметил он.

Прюдомм сказал, что отправиться из "волшебного города" Эдинбурга было то, что он имел в виду в течение некоторого времени, но его удаленность сработала против этого.

"Шотландия уже была кандидатом против Йоркшира на 2014 год, и одним из главных отличий на то время было расстояние от Франции", - сказал Прюдомм.

"Но с тех пор появились новые правила UCI, которые означают, что раз в четыре года мы имеем "джокер", который стартует в пятницу, что коренным образом меняет ситуацию", - отметил он.

Организаторы ASO использовали исключение в 2022 году для старта в Копенгагене вместо субботы. Они снова используют его в 2027 году, чтобы начать в пятницу, 2 июля 2027 года, три этапа на британской земле.

Детали относительно городов пока не раскрываются, но пелотон направится прямо в Англию, где также состоится второй этап.

Третий этап в воскресенье, 4 июля, впервые пройдет через Уэльс, где, по словам Прюдомма, архитекторы маршрута "используют холмы и очень крутые склоны, чтобы фавориты в генеральной классификации были бок о бок".

Понедельник будет выходным, посвященным переносу пелотона во Францию.

Тур де Франс 2025 стартует в Лилле, а старт в Эдинбурге станет пятым зарубежным стартом за шесть лет после Копенгагена в 2022, Бильбао в 2023, Флоренции в 2024 и Барселоны в 2026.

Прюдомм говорит, что он "гордится" этими международными стартами, которые, по его мнению, не только помогают "повысить авторитет" Тур де Франс, но также приносят много денег для ASO - около шести миллионов евро (6,5 миллионов долларов) для Бильбао и Флоренции.

Марк Кавендиш, который выиграл рекордные 35 этапов Тур де Франс и считается лучшим спринтером в истории соревнований, сказал: "Я думаю, что оба мои чемпионата Британии состоялись здесь, в Шотландии, и больше всего, меня всегда здесь невероятно принимали, чувствовались настоящее человеческое отношение и горячая поддержка".