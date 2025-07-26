Страйки в аеропортах Європи на вихідних можуть поставити під загрозу відпустки тисяч пасажирів

У суботу, 26 липня, аеропорти в Італії паралізує через масові страйки. Очікується, що це вплине на роботу низки авіакомпаній, зокрема Ryanair, EasyJet, Volotea та Wizz Air. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

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Зазначається, що працівники італійських аеропортів проведуть чотиригодинний загальнонаціональний страйк, який може призвести до затримок і скасувань рейсів. Вони вимагають підвищення безпеки, поліпшення умов праці та покращення балансу між роботою і особистим життям. Ще однією вимогою є поновлення національних контрактів.

Зазначається, що страйки також пройдуть в аеропортах Іспанії та Португалії, що ще більше посилює потенційний хаос, з яким зіштовхнуться подорожуючі.

В Італії страйки торкнуться аеропортів Мілан-Мальпенса, Мілан-Лінате, Рим-Ф'юмічіно, Флоренція, Неаполь та Венеція. При цьому в аеропорту Мілан-Лінате страйкуватимуть і співробітники Swissport, що обслуговують виходи на посадку та реєструють пасажирів.

Страйк цієї суботи можуть вплинути і на іспанські рейси, оскільки страйк влаштовують також екіпаж і пілоти авіакомпанії Volotea – вона здійснює рейси до понад 100 європейських міст.

Тим часом у Португалії страйкуватимуть працівники компанії Groundforce, яка зараз відома як Menzies Aviation. Їхній протест може серйозно вплинути на аеропорт Лісабона. Тут працівники страйкуватимуть з 00:00 26 липня і до 00:00 29 липня. Протест буде повторюватися протягом вихідних у серпні, з 8 по 11, з 15 по 18, з 22 по 25 і з 29 серпня по 1 вересня.

Особливо сильно постраждають великі аеропорти, включаючи Лісабон.

Що робити туристам

Туристам радять перевіряти офіційну інформацію про страйки на вебсайті Міністерства транспорту Італії, а також не соромитися надсилати запити до конкретних авіакомпаній та аеропортів щодо їхньої роботи. Не зайвим буде і передивитися статус рейсу перед тим, як їхати до аеропорту.

Зазначається, що в Італії закон вимагає, щоб під час страйку був наданий мінімальний рівень обслуговування, що гарантує, що деякі рейси виконуватимуться у звичайному режимі. Так, рейси, заплановані з 7:00 до 10:00 та з 18:00 до 21:00, ймовірно, не відчують впливу запланованих страйків.

У деяких випадках подорожуючі також можуть отримати компенсацію.

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