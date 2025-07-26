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Страйки в аеропортах Європи на вихідних можуть поставити під загрозу відпустки тисяч пасажирів

Київ • УНН

 • 478 перегляди

26 липня аеропорти Італії паралізує через масові страйки, що вплине на Ryanair, EasyJet, Volotea та Wizz Air. Страйки також пройдуть в Іспанії та Португалії, посилюючи хаос для подорожуючих.

Страйки в аеропортах Європи на вихідних можуть поставити під загрозу відпустки тисяч пасажирів

У суботу, 26 липня, аеропорти в Італії паралізує через масові страйки. Очікується, що це вплине на роботу низки авіакомпаній, зокрема Ryanair, EasyJet, Volotea та Wizz Air. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що працівники італійських аеропортів проведуть чотиригодинний загальнонаціональний страйк, який може призвести до затримок і скасувань рейсів. Вони вимагають підвищення безпеки, поліпшення умов праці та покращення балансу між роботою і особистим життям. Ще однією вимогою є поновлення національних контрактів. 

Зазначається, що страйки також пройдуть в аеропортах Іспанії та Португалії, що ще більше посилює потенційний хаос, з яким зіштовхнуться подорожуючі.

В Італії страйки торкнуться аеропортів Мілан-Мальпенса, Мілан-Лінате, Рим-Ф'юмічіно, Флоренція, Неаполь та Венеція. При цьому в аеропорту Мілан-Лінате страйкуватимуть і співробітники Swissport, що обслуговують виходи на посадку та реєструють пасажирів. 

Страйк цієї суботи можуть вплинути і на іспанські рейси, оскільки страйк влаштовують також екіпаж і пілоти авіакомпанії Volotea – вона здійснює рейси до понад 100 європейських міст. 

Тим часом у Португалії страйкуватимуть працівники компанії Groundforce, яка зараз відома як Menzies Aviation. Їхній протест може серйозно вплинути на аеропорт Лісабона. Тут працівники страйкуватимуть з 00:00 26 липня і до 00:00 29 липня. Протест буде повторюватися протягом вихідних у серпні, з 8 по 11, з 15 по 18, з 22 по 25 і з 29 серпня по 1 вересня.

Особливо сильно постраждають великі аеропорти, включаючи Лісабон.

Що робити туристам

Туристам радять перевіряти офіційну інформацію про страйки на вебсайті Міністерства транспорту Італії, а також не соромитися надсилати запити до конкретних авіакомпаній та аеропортів щодо їхньої роботи. Не зайвим буде і передивитися статус рейсу перед тим, як їхати до аеропорту. 

Зазначається, що в Італії закон вимагає, щоб під час страйку був наданий мінімальний рівень обслуговування, що гарантує, що деякі рейси виконуватимуться у звичайному режимі. Так, рейси, заплановані з 7:00 до 10:00 та з 18:00 до 21:00, ймовірно, не відчують впливу запланованих страйків.

У деяких випадках подорожуючі також можуть отримати компенсацію.

Тисячі пасажирів постраждали через скасування авіарейсів на тлі страйку французьких авіадиспетчерів03.07.25, 17:55 • 1766 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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