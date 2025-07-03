Тисячі пасажирів постраждали через скасування авіарейсів на тлі страйку французьких авіадиспетчерів

Слідом за Ryanair ще низка європейських авіаперевізників скасовують або оптимізують сотні рейсів, реагуючи на анонсований страйку французьких авіадиспетчерів. Авіакомпанії закликали ЄС підготувати реформу, яка б унеможливила такі інциденти в авіапросторі Європи через локальні страйки. Про це повідомляє Sky News, передає УНН.

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Майбутній страйк французьких авіадиспетчерів зачепив роботу низки європейських авіакомпаній.

EasyJet заявила, що скасовує 274 рейси під час дводенного страйку, на який підуть французькі авіадиспетчери через суперечку з менеджментом з приводу чисельності персоналу та старого обладнання.

Крім того, власник British Airways, IAG, заявив, що планує використовувати більші літаки, щоб мінімізувати незручності для своїх пасажирів.

Страйк зачепить всі рейси, що використовують французький повітряний простір, що призведе до більш масштабних скасування та затримок по всій Європі та у світі, пише вилдання.

Нагадаємо

Авіакомпанія Ryanair у четвер заявила, що була змушена скасувати 170 рейсів, що зачепило подорожі понад 30 000 пасажирів, через загальнонаціональний страйк авіадиспетчерів у Франції, запланований на пізніше вдень та в п'ятницю,