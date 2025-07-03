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Ryanair скасовує 170 рейсів через страйк авіадиспетчерів у Франції

Київ • УНН

 • 298 перегляди

Авіакомпанія Ryanair скасувала 170 рейсів, що торкнулося понад 30 000 пасажирів, через загальнонаціональний страйк авіадиспетчерів у Франції. Збої впливають на перельоти до/з Франції та над її повітряним простором, зачіпаючи маршрути з Великої Британії до Греції та з Іспанії до Ірландії.

Ryanair скасовує 170 рейсів через страйк авіадиспетчерів у Франції

Авіакомпанія Ryanair у четвер заявила, що була змушена скасувати 170 рейсів, що зачепило подорожі понад 30 000 пасажирів, через загальнонаціональний страйк авіадиспетчерів у Франції, запланований на пізніше вдень та в п'ятницю, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Збої відбуваються на початку літніх канікул у Європі, одного з найжвавіших туристичних періодів року.

Французьке агентство цивільної авіації DGAC у середу звернулося до кількох перевізників із проханням скоротити кількість рейсів в аеропортах Парижа на 40% 4 липня через запланований страйк.

"Окрім скасування рейсів до/з Франції, цей страйк також вплине на всі перельоти над Францією", - ідеться у заяві Ryanair у четвер.

Пасажирів, які пролітають над французьким повітряним простором з Великої Британії до Греції та з Іспанії до Ірландії, також зачепить, повідомив ірландський перевізник.

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі закликав президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн вжити термінових заходів для реформування служб авіадиспетчерів Європейського Союзу.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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