Ryanair скасовує 170 рейсів через страйк авіадиспетчерів у Франції
Київ • УНН
Авіакомпанія Ryanair скасувала 170 рейсів, що торкнулося понад 30 000 пасажирів, через загальнонаціональний страйк авіадиспетчерів у Франції. Збої впливають на перельоти до/з Франції та над її повітряним простором, зачіпаючи маршрути з Великої Британії до Греції та з Іспанії до Ірландії.
Авіакомпанія Ryanair у четвер заявила, що була змушена скасувати 170 рейсів, що зачепило подорожі понад 30 000 пасажирів, через загальнонаціональний страйк авіадиспетчерів у Франції, запланований на пізніше вдень та в п'ятницю, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Збої відбуваються на початку літніх канікул у Європі, одного з найжвавіших туристичних періодів року.
Французьке агентство цивільної авіації DGAC у середу звернулося до кількох перевізників із проханням скоротити кількість рейсів в аеропортах Парижа на 40% 4 липня через запланований страйк.
"Окрім скасування рейсів до/з Франції, цей страйк також вплине на всі перельоти над Францією", - ідеться у заяві Ryanair у четвер.
Пасажирів, які пролітають над французьким повітряним простором з Великої Британії до Греції та з Іспанії до Ірландії, також зачепить, повідомив ірландський перевізник.
Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі закликав президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн вжити термінових заходів для реформування служб авіадиспетчерів Європейського Союзу.
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