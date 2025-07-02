Хакери викрали в Австралії персональні дані 6 млн пасажирів авіакомпанії Qantas: які це матиме наслідки
Київ • УНН
Авіакомпанія Qantas в Австралії викрила зламання бази даних клієнтів. Хакери отримали доступ до 6 мільйонів записів, включаючи імена, номери телефонів та електронні адреси.
У Австралії кіберхакери зламали базу даних мільйонів клієнтів авіакомпанії Qantas, що стало найбільшим витоком інформації за останні роки і сильно вдарила по репутації компанії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Хакери отримали до платформи обслуговування клієнтів, яка містить шість мільйонів імен, а також адреси електронної пошти, номери телефонів, дат народження і номерів часто літаючих пасажирів.
У авіакомпанії заявили, що дізнались про витік інформації після того, як виявили незвичну активність на платформі. Там додали, що вже вжили заходів для локалізації загрози.
Ми продовжуємо розслідувати частку викрадених даних, хоча очікуємо, що вона буде значною
Там уточнили, що це не вплинуло на операційну діяльність або безпеку польотів.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що хакери злили в мережу 16 мільярдів актуальних паролів користувачів Apple, Facebook, Google. Експерти з кіберзлочинності заявили про необхідність змінити паролі вже зараз.