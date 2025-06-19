Витік 16 млрд паролів Apple, Facebook, Google: зловмисники отримали актуальні бази даних

Хакери злили у мережу 16 млрд паролів користувачів Apple, Facebook, Google. Йдеться не про застарілі бази, а про актуальні дані, які можуть вже зараз використовувати зловмисники, повідомляє УНН з посиланням на Forbes.

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Експерти з кібербезпеки підтвердили витік облікових записів із логінами та паролям з акаунтів користувачів Apple, Google, Facebook та інших популярних сервісів. Користувачам радять терміново змінити паролі і убезпечити себе від злочинців.

Ці облікові дані є епіцентром фішингових атак і використання хакерами облікових записів. Це не просто старі бази даних, які переробляються, це нова інформація, здатна до використання в масштабах – йдеться в публікації.

Нагадаємо

У Німеччині кіберзлочинність зросла до рекордного рівня через атаки проросійських та антиізраїльських груп. За даними правоохоронних органів Німеччини, збитки сягнули 178,6 млрд євро, а рівень розкриття злочинів сягнув 32%.