Витік 16 млрд паролів Apple, Facebook, Google: зловмисники отримали актуальні бази даних
Київ • УНН
Хакери злили в мережу 16 мільярдів актуальних паролів користувачів Apple, Facebook, Google. Експерти з кібербезпеки попереджають про фішингові атаки та рекомендують негайно змінити паролі.
Хакери злили у мережу 16 млрд паролів користувачів Apple, Facebook, Google. Йдеться не про застарілі бази, а про актуальні дані, які можуть вже зараз використовувати зловмисники, повідомляє УНН з посиланням на Forbes.
Деталі
Експерти з кібербезпеки підтвердили витік облікових записів із логінами та паролям з акаунтів користувачів Apple, Google, Facebook та інших популярних сервісів. Користувачам радять терміново змінити паролі і убезпечити себе від злочинців.
Ці облікові дані є епіцентром фішингових атак і використання хакерами облікових записів. Це не просто старі бази даних, які переробляються, це нова інформація, здатна до використання в масштабах
Нагадаємо
У Німеччині кіберзлочинність зросла до рекордного рівня через атаки проросійських та антиізраїльських груп. За даними правоохоронних органів Німеччини, збитки сягнули 178,6 млрд євро, а рівень розкриття злочинів сягнув 32%.