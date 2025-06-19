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Утечка 16 млрд паролей Apple, Facebook, Google: злоумышленники получили актуальные базы данных

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Хакеры слили в сеть 16 миллиардов актуальных паролей пользователей Apple, Facebook, Google. Эксперты по кибербезопасности предупреждают о фишинговых атаках и рекомендуют немедленно сменить пароли.

Утечка 16 млрд паролей Apple, Facebook, Google: злоумышленники получили актуальные базы данных

Хакеры слили в сеть 16 млрд паролей пользователей Apple, Facebook, Google. Речь идет не о устаревших базах, а об актуальных данных, которые могут уже сейчас использовать злоумышленники, сообщает УНН со ссылкой на Forbes.

Детали

Эксперты по кибербезопасности подтвердили утечку учетных записей с логинами и паролями из аккаунтов пользователей Apple, Google, Facebook и других популярных сервисов. Пользователям советуют срочно сменить пароли и обезопасить себя от преступников.

Эти учетные данные являются эпицентром фишинговых атак и использования хакерами учетных записей. Это не просто старые базы данных, которые перерабатываются, это новая информация, способная к использованию в масштабах

– говорится в публикации.

Напомним

В Германии киберпреступность выросла до рекордного уровня из-за атак пророссийских и антиизраильских групп. По данным правоохранительных органов Германии, убытки составили 178,6 млрд евро, а уровень раскрытия преступлений достиг 32%.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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