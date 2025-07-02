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Хакеры похитили в Австралии персональные данные 6 млн пассажиров авиакомпании Qantas: какие это будет иметь последствия

Киев • УНН

 • 367 просмотра

Авиакомпания Qantas в Австралии выявила взлом базы данных клиентов. Хакеры получили доступ к 6 миллионам записей, включая имена, номера телефонов и электронные адреса.

Хакеры похитили в Австралии персональные данные 6 млн пассажиров авиакомпании Qantas: какие это будет иметь последствия

В Австралии киберхакеры взломали базу данных миллионов клиентов авиакомпании Qantas, что стало крупнейшей утечкой информации за последние годы и сильно ударило по репутации компании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Хакеры получили доступ к платформе обслуживания клиентов, которая содержит шесть миллионов имен, а также адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения и номера часто летающих пассажиров.

В авиакомпании заявили, что узнали об утечке информации после того, как обнаружили необычную активность на платформе. Там добавили, что уже приняли меры для локализации угрозы.

Мы продолжаем расследовать долю похищенных данных, хотя ожидаем, что она будет значительной

- заявили в компании.

Там уточнили, что это не повлияло на операционную деятельность или безопасность полетов.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что хакеры слили в сеть 16 миллиардов актуальных паролей пользователей Apple, Facebook, Google. Эксперты по киберпреступности заявили о необходимости изменить пароли уже сейчас.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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