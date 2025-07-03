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Ryanair отменяет 170 рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров во Франции

Киев • УНН

 • 309 просмотра

Авиакомпания Ryanair отменила 170 рейсов, что затронуло более 30 000 пассажиров, из-за общенациональной забастовки авиадиспетчеров во Франции. Сбои влияют на перелеты во Францию/из Франции и над ее воздушным пространством, затрагивая маршруты из Великобритании в Грецию и из Испании в Ирландию.

Ryanair отменяет 170 рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров во Франции

Авиакомпания Ryanair в четверг заявила, что была вынуждена отменить 170 рейсов, что затронуло путешествия более 30 000 пассажиров, из-за общенациональной забастовки авиадиспетчеров во Франции, запланированной на позднее в тот же день и на пятницу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Сбои происходят в начале летних каникул в Европе, одного из самых оживленных туристических периодов года.

Французское агентство гражданской авиации DGAC в среду обратилось к нескольким перевозчикам с просьбой сократить количество рейсов в аэропортах Парижа на 40% 4 июля из-за запланированной забастовки.

«Помимо отмены рейсов во Францию/из Франции, эта забастовка также повлияет на все перелеты над Францией», — говорится в заявлении Ryanair в четверг.

Пассажиров, пролетающих над французским воздушным пространством из Великобритании в Грецию и из Испании в Ирландию, также затронет, сообщил ирландский перевозчик.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири призвал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен принять срочные меры для реформирования служб авиадиспетчеров Европейского Союза.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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