Ryanair отменяет 170 рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров во Франции

Авиакомпания Ryanair в четверг заявила, что была вынуждена отменить 170 рейсов, что затронуло путешествия более 30 000 пассажиров, из-за общенациональной забастовки авиадиспетчеров во Франции, запланированной на позднее в тот же день и на пятницу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Сбои происходят в начале летних каникул в Европе, одного из самых оживленных туристических периодов года.

Французское агентство гражданской авиации DGAC в среду обратилось к нескольким перевозчикам с просьбой сократить количество рейсов в аэропортах Парижа на 40% 4 июля из-за запланированной забастовки.

«Помимо отмены рейсов во Францию/из Франции, эта забастовка также повлияет на все перелеты над Францией», — говорится в заявлении Ryanair в четверг.

Пассажиров, пролетающих над французским воздушным пространством из Великобритании в Грецию и из Испании в Ирландию, также затронет, сообщил ирландский перевозчик.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири призвал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен принять срочные меры для реформирования служб авиадиспетчеров Европейского Союза.