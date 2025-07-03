Тысячи пассажиров пострадали из-за отмены авиарейсов на фоне забастовки французских авиадиспетчеров

$41.810.01
49.130.28
ukenru
За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год
Эксклюзив
14:02 • 4946 просмотра
За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год
13:42 • 15519 просмотра
Зеленский о подписанном документе с США: рассчитываем на сбитие «шахедов» в большом количестве
Эксклюзив
12:41 • 19220 просмотра
В Киеве с начала полномасштабного вторжения погибли более 250 мирных жителей
10:48 • 33643 просмотра
Трамп и Зеленский собираются созвониться в пятницу - FT
Эксклюзив
09:27 • 44169 просмотра
Транспортный поток в Киеве: в КГГА ответили, когда выше шансы попасть в пробки
3 июля, 08:45 • 80509 просмотра
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности
Эксклюзив
3 июля, 07:48 • 51736 просмотра
В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий
Эксклюзив
3 июля, 06:58 • 50169 просмотра
Взрыв в Житомирской области: вероятной причиной считают нарушение правил безопасности на агропредприятии
Эксклюзив
3 июля, 06:55 • 39229 просмотра
Правоохранители проводят обыски у депутата Волынского облсовета по делу о незаконной переправке мужчин за границу
Эксклюзив
3 июля, 06:19 • 29096 просмотра
Аллергия на солнце: врач рассказал о симптомах и причинах
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2.4м/с
41%
751мм
Популярные новости
В Полтавской громаде прогремел взрыв на фоне угрозы дронов3 июля, 05:52 • 76097 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии09:28 • 37643 просмотра
В НАТО уверены – США сократят свои войска в Европе: в альянсе пересматривают оборонный план09:55 • 66313 просмотра
Закон не для всех: главный юрист НБУ под следствием за "злоупотребление" до сих пор не отстранен от должности10:55 • 57976 просмотра
Легализация порнографии: что думают об инициативе киевляне - опрос (видео)12:24 • 40207 просмотра
публикации
"Внутренний интерес": кто в АРМА может лоббировать компанию с российским следом "Алакор Сити" в конкурсе за "Гулливер"14:09 • 8949 просмотра
Пакет с Сантой и банка из-под горошка: как фигуранты коррупционных дел прятали взятки13:33 • 14704 просмотра
В "Ливерпуле" подтвердили смерть футболиста Диогу Жоты: как отреагировало футбольное сообщество13:08 • 15914 просмотра
Мандат сильнее закона: почему Кузьминых до сих пор депутат, несмотря на криминал и нарушения12:45 • 23044 просмотра
Легализация порнографии: что думают об инициативе киевляне - опрос (видео)12:24 • 40528 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Майкл Маккол
Олег Кипер
Анджей Дуда
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Полтава
Польша
Реклама
УНН Lite
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии09:28 • 37888 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 52659 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов2 июля, 14:39 • 60219 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон2 июля, 12:56 • 66934 просмотра
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро2 июля, 07:53 • 121283 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк Таймс
9К720 Искандер
Старлинк
Шахед-136

Тысячи пассажиров пострадали из-за отмены авиарейсов на фоне забастовки французских авиадиспетчеров

Киев • УНН

 • 131 просмотра

Европейские авиаперевозчики отменяют сотни рейсов из-за анонсированной забастовки французских авиадиспетчеров. Авиакомпании призвали ЕС реформировать правила, чтобы избежать подобных инцидентов.

Тысячи пассажиров пострадали из-за отмены авиарейсов на фоне забастовки французских авиадиспетчеров

Вслед за Ryanair еще ряд европейских авиаперевозчиков отменяют или оптимизируют сотни рейсов, реагируя на анонсированную забастовку французских авиадиспетчеров. Авиакомпании призвали ЕС подготовить реформу, которая бы исключила такие инциденты в авиапространстве Европы из-за локальных забастовок. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

Предстоящая забастовка французских авиадиспетчеров затронула работу ряда европейских авиакомпаний.

EasyJet заявила, что отменяет 274 рейса во время двухдневной забастовки, на которую пойдут французские авиадиспетчеры из-за спора с менеджментом по поводу численности персонала и старого оборудования.

Кроме того, владелец British Airways, IAG, заявил, что планирует использовать более крупные самолеты, чтобы минимизировать неудобства для своих пассажиров.

Забастовка затронет все рейсы, использующие французское воздушное пространство, что приведет к более масштабным отменам и задержкам по всей Европе и в мире, пишет издание.

Напомним

Авиакомпания Ryanair в четверг заявила, что была вынуждена отменить 170 рейсов, что затронуло путешествия более 30 000 пассажиров, из-за общенациональной забастовки авиадиспетчеров во Франции, запланированной на позднее в тот же день и на пятницу.

Лилия Набока

Лилия Набока

Новости МираПроисшествия
Ryanair
Франция
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9