Тысячи пассажиров пострадали из-за отмены авиарейсов на фоне забастовки французских авиадиспетчеров

Вслед за Ryanair еще ряд европейских авиаперевозчиков отменяют или оптимизируют сотни рейсов, реагируя на анонсированную забастовку французских авиадиспетчеров. Авиакомпании призвали ЕС подготовить реформу, которая бы исключила такие инциденты в авиапространстве Европы из-за локальных забастовок. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

Предстоящая забастовка французских авиадиспетчеров затронула работу ряда европейских авиакомпаний.

EasyJet заявила, что отменяет 274 рейса во время двухдневной забастовки, на которую пойдут французские авиадиспетчеры из-за спора с менеджментом по поводу численности персонала и старого оборудования.

Кроме того, владелец British Airways, IAG, заявил, что планирует использовать более крупные самолеты, чтобы минимизировать неудобства для своих пассажиров.

Забастовка затронет все рейсы, использующие французское воздушное пространство, что приведет к более масштабным отменам и задержкам по всей Европе и в мире, пишет издание.

Напомним

Авиакомпания Ryanair в четверг заявила, что была вынуждена отменить 170 рейсов, что затронуло путешествия более 30 000 пассажиров, из-за общенациональной забастовки авиадиспетчеров во Франции, запланированной на позднее в тот же день и на пятницу.